Thấu hiểu tầm quan trọng của cân bằng dinh dưỡng trong cải thiện hệ miễn dịch, Tường An ra mắt dòng dầu ăn mới tăng cường Vitamin A, kết hợp cùng Vitamin D, E, giúp nâng cao sức khỏe.

Cân bằng, bổ sung dưỡng chất là cách hỗ trợ tăng cường sức khỏe.

Cân bằng dinh dưỡng - giải pháp hỗ trợ củng cố sức đề kháng

Theo các chuyên gia y tế, khả năng chống chọi dịch bệnh phụ thuộc vào hệ miễn dịch của mỗi người. Khi cơ thể khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt, nguy cơ lây nhiễm virus cũng giảm, hoặc tăng khả năng phục hồi khi nhiễm bệnh.

Một trong những cách đơn giản hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể là chú trọng bổ sung các loại vitamin thiết yếu, có khả năng tăng sức đề kháng thông qua các loại thực phẩm. Vitamin gồm 2 nhóm chính: Vitamin tan trong nước gồm các vitamin nhóm B và C và Vitamin tan trong chất béo gồm các vitamin A, D, E, K.

Phần lớn chúng ta chỉ biết đến khả năng tăng cường đề kháng từ vitamin C, nhưng hiếm người biết rằng vitamin A tan trong dầu cũng là một trong những vi chất dinh dưỡng quan trọng góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Các thực phẩm bổ sung vitamin trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày

Dòng dầu ăn mới bổ sung vitamin của Tường An

Thấu hiểu nhu cầu cân bằng dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe, thương hiệu Tường An nghiên cứu và cho ra mắt dòng sản phẩm Dầu thực vật dinh dưỡng Vitamin Extra - Tường An CookingOil Nutri Plus, được tăng cường Vitamin A 10,000 IU (*), hỗ trợ tăng cường đề kháng, cùng Vitamin D, E giúp nâng cao sức khỏe.

Đặc biệt, thương hiệu cam kết mang đến nguồn nguyên liệu 100% tự nhiên, không Cholesterol, không chất quản bảo, không Trans fat và chất tạo màu. Đây là sản phẩm Tường An đặt trọn tâm huyết để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Tường An CookingOil Nutri Plus cung cấp bộ ba vitamin A, D, E cần thiết cho cơ thể

Với Tường An CookingOil Nutri Plus, từ mỗi căn bếp ấm, hàng triệu người Việt có thể tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và cả gia đình.

(*) IU là một đơn vị quốc tế dùng để đo lường giá trị của một lượng chất, thể tích, khối lượng dựa trên tác động sinh học của chất đó.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhãn hàng Tường An đã chung tay đẩy lùi Covid-19 cùng với Việt Nam khi tài trợ 1 tỷ đồng sản phẩm dầu ăn cho người lao động, cán bộ công nhân viên tại các khu chế xuất, khu công nghiệp… bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hiện tại, Tường An CookingOil Nutri Plus được bán rộng rãi tại các tiệm tạp hóa và siêu thị trên toàn quốc. Tìm hiểu thêm tại: https://www.tuongan.com.vn/tuong-an-nutri-plus

Ngọc Minh