Các trường hợp nhiễm Covid-19 sau khi tiêm vắc xin rất hiếm và hầu hết do các biến thể.

Tính đến cuối tháng 4, hơn 100 triệu người Mỹ đã tiêm vắc xin Covid-19. Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng đã chỉ ra vắc xin làm giảm nguy cơ nhiễm Covid-19 có triệu chứng trong khoảng 66 đến 95%, tùy thuộc vào loại vắc xin.

Một báo cáo mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy thực tế đúng như vậy, thậm chí tốt hơn thử nghiệm.

Ảnh minh họa: EPR

Tính đến ngày 30/4, khoảng 10.000 người Mỹ đã bị nhiễm Covid-19 sau khi họ được tiêm chủng đầy đủ. Tỷ lệ nhiễm bệnh sau tiêm vắc xin vào khoảng 0,01%.

Khoảng 27% những ca bệnh trên không có triệu chứng, đồng nghĩa vắc xin hoạt động như mong đợi khi khiến mọi người không cảm thấy ốm. Khoảng 10% khác phải nhập viện (một số ít vì lý do ngoài Covid-19). 2% số người nhiễm bệnh (160 người) tử vong.

Nhìn chung, dữ liệu mới chỉ ra rằng nhiễm bệnh sau tiêm vắc xin là cực kỳ hiếm và hầu hết là nhẹ.

Báo cáo của CDC cho biết: “Mặc dù vắc xin được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ cho phép có hiệu quả cao, nhưng vẫn có những trường hợp bất thường, đặc biệt trước khi khả năng miễn dịch của cộng đồng đạt đến mức đủ để giảm nguy cơ lây bệnh”.

Báo cáo cũng cho thấy, hầu hết các ca bệnh sau tiêm vắc xin ở Mỹ - khoảng 64% trường hợp do các biến thể đáng lo ngại. Đó là B.1.351 (Nam Phi), B.1.1.7 (Anh), P.1 (Brazil), 2 biến thể được phát hiện ở California (Mỹ) là B.1.427 và B.1.429.

Trong đó, số ca nhiễm B.1.1.7 nhiều nhất (56%), B.1.429 (25%), B.1.427 và P.1 mỗi loại chiếm 8%, B.1.351 (4%).

Theo nguồn dữ liệu trên, vắc xin đang bảo vệ mọi người khỏi các biến thể như chủng ban đầu.

Nghiên cứu mới ở Qatar ghi nhận những người được tiêm phòng đầy đủ 2 mũi Pfizer có nguy cơ nhiễm Covid-19 do chủng B.1.351 gây ra thấp hơn 75% so với những người không được chủng ngừa. Họ ít có khả năng mắc Covid-19 do B.1.1.7 gây ra khoảng 90%.

Mặc dù vậy, một số người vẫn bị mắc bệnh sau khi tiêm. Anna Kern, một y tá 33 tuổi ở Ferndale, Michigan (Mỹ) nằm trong số đó.

Kern đã tiêm liều vắc xin Pfizer thứ hai vào tháng 1. Cô có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào tháng 4 sau khi bị lây nhiễm từ một đồng nghiệp chưa được tiêm phòng, người không thường xuyên đeo khẩu trang.

Các triệu chứng chính của cô là ớn lạnh và mệt mỏi. Cô nghĩ rằng vắc xin đã giúp ngăn ngừa bệnh trở nặng. "Tôi vẫn rất biết ơn vì đã được tiêm phòng”, Kern nói.

An Yên (Theo Business Insider)

10 nước giàu sở hữu 75% vắc xin Covid-19 trên toàn thế giới Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tồn tại một sự bất công trong việc phân phối vắc xin Covid-19.

Không hỗ trợ iframe