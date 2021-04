Lãnh đạo bệnh viện giải thích, việc bệnh nhân Quý, mang loa đèn vào lập phòng riêng không được cấp dưới báo cáo lên.

Ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vừa tiếp tục có báo cáo gửi Bộ Y tế và các cơ quan chức năng về vụ bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý thiết lập phòng riêng để "bay lắc" và buôn bán, tàng trữ ma túy.

Ông Tịnh cho biết, căn phòng nơi bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý điều trị mới được khoa Phục hồi Chức năng và Y học cổ truyền đưa vào sử dụng từ tháng 12/2020.

Bệnh nhân ở cùng phòng với một bệnh nhân khác. Họ thuộc diện điều trị bắt buộc theo quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp.

“Đầu tháng 2 vừa qua, tranh thủ ngày nghỉ, nhân viên trong khoa nghỉ, chỉ có người trực, bệnh nhân Quý tự ý ngăn đôi phòng để sử dụng một mình”, ông Tịnh báo cáo.

Ông Vương Văn Tịnh trong vòng vây của phóng viên trưa 1/4. Ảnh: Tiền phong

Phát hiện bệnh nhân ngăn phòng, lãnh đạo khoa đã yêu cầu dỡ bỏ nhưng Quý trình bày muốn ngăn để được nằm điều trị riêng cho yên tĩnh. Vì phòng bệnh rộng nên lãnh đạo khoa đồng ý.

Theo ông Tịnh, trong quá trình điều trị, Nguyễn Xuân Quý sử dụng phòng riêng, tất cả trang thiết bị mang vào trong phòng, lãnh đạo khoa hoàn toàn không biết.

“Bệnh nhân Quý từng bị chấn thương sọ não, cảm xúc rất không ổn định và có hành vi nguy hiểm nên công tác kiểm tra các hoạt động trong phòng của bệnh nhân rất khó khăn. Mỗi khi bác sĩ và lãnh đạo kiểm tra bệnh cho bệnh nhân, Quý đều không cho vào, yêu cầu ra ngoài khám và hỏi bệnh”, ông Tịnh báo cáo.

Ông Tịnh cho hay, lãnh đạo khoa hoàn toàn không nghĩ tới việc bệnh nhân tàng trữ chất gây nghiện và một số dụng cụ sử dụng chất gây nghiện trong phòng.

“Chính vì vậy, các trang thiết bị và thuốc gây nghiện bệnh nhân mang vào phòng cho đến khi cơ quan công an phát hiện, lãnh đạo khoa hoàn toàn không hay biết”, ông Tịnh giải thích.

Theo ông Tịnh, lãnh đạo khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền cũng đã nhận trách nhiệm vì không báo cáo lại tình hình cho lãnh đạo bệnh viện.

Ông Tịnh cho biết thêm, lãnh đạo bệnh viện đã xem xét kiểm điểm của khoa, xem xét trách nhiệm và xử lý, song để giải quyết đúng quy định, đúng người, đúng tội và có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng, bệnh viện đang phối hợp và chờ kết quả của cơ quan điều tra.

Ông Tịnh cho hay, đến nay bệnh viện chưa nắm được thông tin cụ thể về trường hợp viên chức Nguyễn Anh Vũ bị khởi tố bị can trong vụ việc về tội Không tố giác tội phạm. Tuy nhiên do có thông báo từ Công an TP. Hà Nội và thông báo miệng nên bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác đối với Vũ.

Theo ông Tịnh, sự việc xảy ra với trường hợp Nguyễn Xuân Quý, lãnh đạo bệnh viện nghiêm túc xem xét kiểm điểm từng cá nhân và tập thể liên quan, sai phạm ở mức độ nào sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật và Bộ Y tế.

Thúy Hạnh