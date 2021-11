Hệ thống tiêm chủng VNVC tiếp tục ký hợp đồng mua thêm hơn 25 triệu liều vắc xin AstraZeneca, nâng tổng số vắc xin Covid-19 mà VNVC đã đặt mua về Việt Nam đến thời điểm này lên tới hơn 55 triệu liều.

Ngày 02/11/2021 tại Edinburgh, Scotland, Vương quốc Anh, trong thời điểm diễn ra Hội nghị COP26, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn cấp cao Việt Nam, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC) và ông Nitin Kapoor - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam đã ký kết Hợp đồng thương mại mua hơn 25 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca.

Đây là hợp đồng thứ 2 của Hệ thống tiêm chủng VNVC mua vắc xin Covid-19 của AstraZeneca, với quyết tâm sớm đưa nhiều loại vắc xin mới, số lượng lớn về Việt Nam, đặc biệt là vắc xin Covid-19, trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Việt Nam có nhu cầu lớn để phủ vắc xin toàn dân.

Phát biểu trong buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, vắc xin là mắt xích quan trọng trong công tác phòng chống dịch và mong muốn AstraZeneca sẽ sớm bàn giao đủ số vắc xin trong Hợp đồng đặt mua vắc xin mà VNVC đã ký với AstraZeneca từ tháng 11/2020, đồng thời sớm tiếp tục dành cho Việt Nam thêm vắc xin trong thời gian tới.

Ông Pascal Soriot, Tổng Giám đốc Tập đoàn AstraZeneca chia sẻ ông hiểu Việt Nam là nước đông dân nên việc chủ động phòng chống dịch bằng vắc xin là rất quan trọng. AstraZeneca cam kết sẽ bàn giao đủ số vắc xin trong hợp đồng 30 triệu liều trong tháng 11 này, và sớm giao vắc xin trong hợp đồng tiếp theo ngay trong tháng 12/2021.

Như vậy, tổng số vắc xin Covid-19 mà VNVC đã đặt mua thành công của AstraZeneca đến thời điểm này lên tới hơn 55 triệu liều. Theo đó, VNVC là đơn vị đầu tiên của Việt Nam đặt mua vắc xin Covid-19 thành công và mang vắc xin về nước sớm nhất với số lượng nhiều nhất.

Đến nay, với hợp đồng đầu tiên mua 30 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca ký vào tháng 11/2020, VNVC đã mang về cho Việt Nam hơn 20 triệu liều, số còn lại sẽ được giao trong tháng 11/2021.

Hợp đồng mua 25 triệu liều vắc xin Covid-19 tiếp theo cho năm 2022 được VNVC đàm phán song phương với AstraZeneca và đi đến thành công. Đây được đánh giá là hợp đồng quan trọng, tiếp tục mang về cho Việt Nam nguồn vắc xin chất lượng cao với số lượng lớn, đáp ứng nhu cầu cấp bách về vắc xin cho người dân, đặc biệt bổ sung mũi tiêm nhắc lại cho lực lượng tuyến đầu chống dịch hoặc mũi 3 cho những người không có đáp ứng miễn dịch tốt.

Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết: “VNVC và AstraZeneca đang lên kế hoạch cung ứng hơn 25 triệu liều vắc xin Covid-19 trong hợp đồng mới ký này về Việt Nam, dự kiến trong tháng 11/2021 sẽ hoàn thành bàn giao 30 triệu liều vắc xin của hợp đồng thứ nhất để VNVC chuyển giao phi lợi nhuận toàn bộ số vắc xin đó cho Chính phủ như cam kết. Ngay sau đó, đầu tháng 12/2021, lô đầu tiên của hợp đồng mới ký này sẽ có mặt tại Việt Nam’’.

Với sự hợp tác thành công này, hàng chục triệu người Việt tiếp tục có cơ hội sử dụng loại vắc xin phòng Covid-19 an toàn, chất lượng. Sự hợp tác với AstraZeneca góp phần khẳng định năng lực và uy tín của VNVC với các nhà cung ứng vắc xin toàn cầu. VNVC là đơn vị được các hãng dược phẩm nổi tiếng đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn làm nơi phân phối độc lập vắc xin Covid-19.

VNVC - hệ thống tiêm chủng hiện đại, dịch vụ cao cấp

VNVC được hàng triệu gia đình Việt Nam biết tới là hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin chất lượng cao, dịch vụ cao cấp với giá thành hợp lý. VNVC đầu tư lớn cho hạ tầng, cơ sở vật chất, công nghệ, liên tục nâng cao chất lượng phục vụ và đội ngũ nhân sự.

Chỉ trong vòng 3 năm, VNVC đã mở rộng quy mô với gần 60 trung tâm trên toàn quốc, mỗi trung tâm rộng hàng ngàn mét vuông, được đầu tư lớn cơ sở vật chất khang trang, thiết bị hiện đại.

VNVC cũng đầu tư hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold Chain) chất lượng hàng đầu, hệ thống xe lạnh vận chuyển vắc xin chuyên dụng… Với 60 kho lạnh đạt chuẩn GSP (bảo quản các vắc xin ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C) và 3 kho lạnh âm sâu tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng (bảo quản các vắc xin ở nhiệt độ âm sâu từ -40 đến -86 độ C), tổng công suất bảo quản vắc xin của VNVC lên đến hơn 180 triệu liều tại cùng một thời điểm.

Theo đại diện VNVC, hệ thống tiêm chủng này luôn đảm bảo ở mức cao nhất quy trình an toàn tiêm chủng. Hơn 5.000 bác sĩ và điều dưỡng của VNVC đều có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, được cập nhật liên tục kiến thức và thực hành an toàn tiêm chủng, phương pháp tiêm không đau, xử trí phản ứng sau tiêm…, sẵn sàng đáp ứng dịch vụ tiêm chủng chất lượng cao tại các trung tâm và các chiến dịch tiêm chủng lưu động.

Tất cả trung tâm VNVC đều trang bị phòng xử trí phản ứng sau tiêm với đầy đủ các trang thiết bị đạt chuẩn. 100% khách hàng được bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm miễn phí, được chỉ định tiêm chủng và theo dõi sau tiêm tại điểm, hỗ trợ theo dõi sau tiêm tại nhà qua tổng đài, fanpage của VNVC.

VNVC liên tục nâng cấp các tiện ích, đầu tư lớn cho nền tảng công nghệ thông tin để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, phục vụ nhu cầu đăng ký, sắp xếp, điều phối và tiến hành tiêm chủng… cho hàng chục triệu khách hàng, bao gồm: nâng cấp, xây mới các website, mobile app, tăng cường kênh thông tin truyền thông, lên kế hoạch đăng ký tiêm chủng online, hẹn giờ tiêm theo yêu cầu… Tổng đài VNVC nhắc lịch tiêm miễn phí, lưu giữ lịch sử tiêm chủng trọn đời…

Bên cạnh đó, VNVC thường xuyên tổ chức các chương trình tư vấn trực tuyến trên các nền tảng website, fanpage, kênh youtube... với sự tham gia của các bác sĩ uy tín, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế dự phòng, mang đến nhiều kiến thức khoa học về vắc xin và tiêm chủng, cách thức chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Website VNVC là kênh thông tin chính thống về vắc xin và tiêm chủng, với hàng chục triệu lượt truy cập mỗi tháng, fanpage VNVC là nơi cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, chương trình ưu đãi hấp dẫn, trả lời nhanh chóng hàng ngàn thắc mắc mỗi tuần…

Là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng vắc xin hàng đầu thế giới, VNVC là hệ thống tiêm chủng vắc xin có đầy đủ các loại vắc xin cho trẻ em và người lớn, chất lượng đảm bảo, bảo quản theo tiêu chuẩn quốc tế. VNVC cũng thường xuyên đưa về Việt Nam các loại vắc xin thế hệ mới để phục vụ người dân Việt Nam.

Bên cạnh việc đặt mua vắc xin Covid-19 thành công, VNVC còn tích cực tham gia các chiến dịch tiêm chủng tại TP.HCM, Hà Nội và nhiều nhiều địa phương, thực hiện hàng triệu mũi tiêm vắc xin Covid-19 an toàn cho người dân, góp phần đẩy nhanh độ phủ tiêm chủng vắc xin, đẩy lùi dịch bệnh.

Với việc đầu tư lớn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng chuyên môn, giá thành hợp lý và nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ giá…, VNVC sẵn sàng phục vụ cho số lượng lớn khách hàng đến tiêm chủng, với năng lực 3-5 triệu lượt khách hàng mỗi tháng.

Tháng 06/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng Bằng khen cho Hệ thống tiêm chủng VNVC vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

