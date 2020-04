WHO cảnh báo, không ít bệnh nhân mắc Covid-19 đã khỏi bệnh nhưng cơ thể không sản sinh kháng thể.

Thông thường, khi bị nhiễm một loại virus, cơ thể sẽ sinh ra kháng thể để tạo miễn dịch giúp người bệnh khó mắc lại bệnh đó. Nhưng những nghiên cứu gần đây cho thấy, nguyên lý này không còn đúng với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Hiện rất nhiều quốc gia sử dụng các bộ kit xét nghiệm huyết thanh để xác định các bệnh nhân mắc Covid-19 có sản sinh kháng thể với virus SARS-CoV-2 sau khi nhiễm bệnh hay không.

Tuy nhiên TS Maria van Kerkhove, chuyên gia bệnh truyền nhiễm của WHO khẳng định: “Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy việc sử dụng các xét nghiệm huyết thanh có thể khẳng định một cá nhân có miễn dịch sẽ không tái nhiễm Covid-19”.

Theo nghiên cứu tại Thượng Hải, Trung Quốc, một số bệnh nhân mắc Covid-19 sau khi hồi phục vẫn không thể đo được kháng thể, trong khi một số khác lại có nồng độ kháng thể rất cao.

“Nếu một người có nồng độ kháng thể quá thấp, họ vẫn có thể nhiễm lại virus SARS-CoV-2” TS Maria van Kerkhove lưu ý.

Ngay tại Hàn Quốc, theo báo cáo, hiện đã có hơn 140 trường hợp dương tính trở lại sau khi xuất viện.

WHO cho biết, cơ quan này đang khẩn trương thu thập thêm nhiều bằng chứng để phục vụ phân tích.

TS Mike Ryan, người đứng đầu bộ phận ứng phó khẩn cấp của WHO cũng cho biết, hiện chưa rõ những trường hợp dương tính trở lại do virus trong cơ thể tái kích hoạt hay do bệnh nhân nhiễm virus mới.

Ngoài ra, đến nay WHO chưa xác định được sau khi mắc Covid-19, những trường hợp có sinh kháng thể thì kháng thể này tồn tại được bao lâu.

Mỹ và một số nước châu Âu đang thực hiện xét nghiệm rộng rãi với những trường hợp đã nhiễm Covid-19 để kiểm tra bệnh nhân có đạt được miễn dịch với virus SARS-CoV-2. Việc này có ý nghĩa quan trọng trước khi các quốc gia này ra quyết định dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội.

Trong khi đó WHO tiếp tục cảnh báo, Hàn Quốc và Nhật Bản đã phát hiện những trường hợp dương tính trở lại sau khi xuất viện, cho thấy cơ thể có thể đã không sinh ra lượng kháng thể đủ lớn để tạo ra miễn dịch.

Do vậy nguy cơ bệnh nhân tái nhiễm với SARS-CoV-2 vẫn là rất cao nếu các quốc gia nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội quá nhanh.

“Dịch Covid-19 đã tăng rất nhanh nhưng giảm tốc chậm hơn rất nhiều. Vì vậy các biện pháp kiểm soát cần được dỡ bỏ từ từ”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói thêm. Ông cũng thông báo, tỉ lệ tử vong do Covid-19 đã cao gấp 10 lần so với dịch cúm mùa H1N1 tấn công thế giới năm 2009.

Minh Anh(theo Nikkei Asian, Sky News)