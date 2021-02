Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến nghị tạm thời về việc sử dụng vắc xin Oxford - AstraZeneca.

Dự kiến hơn 200.000 liều vắc xin của AstraZeneca sẽ về tới Việt Nam vào ngày 28/2 để sử dụng cho nhu cầu phòng chống dịch.

Dưới đây là bản tóm tắt khuyến nghị tạm thời của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về vắc xin AstraZeneca:

Ai nên tiêm phòng trước?

Trong khi nguồn cung cấp vắc xin còn hạn chế, WHO khuyến cáo nên ưu tiên cho các nhân viên y tế có nguy cơ phơi nhiễm cao và những người từ 65 tuổi trở lên.

Những đối tượng có thể tiêm vắc xin

Việc chủng ngừa được khuyến khích cho những người có bệnh nền làm tăng nguy cơ mắc Covid-19 trầm trọng, bao gồm béo phì, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và tiểu đường.

Mặc dù cần các nghiên cứu sâu hơn đối với người nhiễm HIV hoặc suy giảm miễn dịch, những người thuộc nhóm này được đề nghị tiêm chủng sau khi có tư vấn.

Những người từng bị Covid-19 cũng có thể tiêm vắc xin. Nhưng họ có thể trì hoãn việc tiêm chủng tối đa 6 tháng kể từ thời điểm nhiễm SARS-CoV-2, để những người cần vắc xin khẩn cấp hơn tiêm trước.

Có thể tiêm vắc xin cho phụ nữ đang cho con bú nếu họ thuộc nhóm ưu tiên. WHO không khuyến nghị ngừng cho con bú sau khi tiêm.

Phụ nữ mang thai có nên tiêm phòng không?

Mặc dù mang thai khiến phụ nữ có nguy cơ mắc Covid-19 nghiêm trọng cao hơn, nhưng có rất ít dữ liệu để đánh giá tính an toàn của vắc xin trong thai kỳ.

Phụ nữ mang thai có thể được chủng ngừa nếu lợi ích của việc tiêm chủng lớn hơn những rủi ro tiềm ẩn của vắc xin.

Vì lý do này, phụ nữ mang thai có nguy cơ cao phơi nhiễm với SARS-CoV-2 (nhân viên y tế hoặc người mắc các bệnh nền) có thể được tiêm chủng với sự tư vấn của bác sĩ.

Ai không nên tiêm vắc xin?

Những người có tiền sử dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ thành phần nào của vắc xin không nên tiêm chủng.

Những người dưới 18 tuổi được khuyến cáo chưa tiêm trong khi chờ kết quả của các nghiên cứu sâu hơn.

Liều lượng khuyến nghị là bao nhiêu?

Liều lượng khuyến cáo là tiêm bắp 2 liều (mỗi liều 0,5ml) với khoảng cách từ 8 đến 12 tuần.

Hiệu quả của vắc xin

Vắc xin AstraZeneca có hiệu quả chống lại nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng là 63,09%.

Khoảng cách liều dài hơn trong khoảng từ 8 đến 12 tuần có thể tăng hiệu quả của vắc xin.

Vắc xin có hiệu quả với các biến thể không?

WHO đã xem xét tất cả dữ liệu hiện có về tác dụng của vắc xin với các biến thể cần quan tâm. WHO hiện khuyến nghị sử dụng vắc xin AstraZeneca theo Lộ trình Ưu tiên của WHO, ngay cả khi xuất hiện biến thể. Các nước nên đánh giá rủi ro và lợi ích liên quan tới tình hình dịch tễ.

Vắc xin có ngăn ngừa lây lan không?

Không có dữ liệu đáng kể nào về tác động của AstraZeneca đối với sự lây lan hoặc phát tán virus.

Hiện tại, chúng ta phải duy trì và tăng cường các biện pháp y tế công cộng đã được chứng minh có hiệu quả như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay, tránh nơi đông người và đảm bảo thông gió tốt.

