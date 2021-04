Ông Nguyễn Lương Tâm, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, Echovirus-4 (chủng virus đường ruột) là thủ phạm gây nên viêm màng não thời gian qua tại Hà Tĩnh.

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE) vừa có kết luận về bệnh viêm màng não ở địa bàn trong thời gian qua.

Quá trình phân lập mẫu, tiến hành xét nghiệm dịch não tủy, kết quả âm tính với nhiều chủng virus nguy hiểm.

NIHE tiếp tục phân loại xét nghiệm các chủng vius khác, kết quả cho thấy dương tính với chủng virus đường ruột Echovirus-4, là chủng có thể gây nên viêm màng não ở mọi lứa tuổi.

Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh điều trị các ca viêm màng não

Sở Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, để phòng chống tốt chủng Echovirus-4 gây viêm màng não tại cộng đồng, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp ăn chín, uống sôi; khử trùng nước ăn, uống bằng Cloramin B; rửa tay bằng xà phòng.

Đồng thời khử trùng đồ chơi, khử trùng bề mặt các vật dụng, cầu thang...tại nhà riêng và trường học mẫu giáo. Khi có dấu hiệu sốt, nhức đầu, nôn, cứng gáy...người dân ngay lập tức đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị.

Trước đó, tại Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca viêm não, viêm màng não chưa rõ nguyên nhân. Các mẫu bệnh đã đưa đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với viêm não, viêm màng não do mô cầu.

Bệnh viêm não, viêm màng não do mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây nên. Ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên là ở người, do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn.

Sau đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin không đúng về bệnh viêm màng não khiến dư luận hoang mang.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh và Công an phường Trần Phú triệu tập bà L.T.B. về hành vi đưa thông tin sai về bệnh viêm màng não gây hoang mang dư luận. Bà B. bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Thiện Lương