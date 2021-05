Đà Nẵng sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ nhân viên đang làm việc tại các vũ trường, quán bar, điểm massage.. trên địa bàn.

Chiều nay (6/5), UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh có kết luận tại cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo từ các đơn vị, ông Chinh đề nghị Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, truy tìm hết những người tiếp xúc với các trường hợp mắc Covid-19.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, xét nghiệm, báo cáo kết quả sớm để có cơ sở thông tin kịp thời cho người dân biết và chủ động phối hợp thực hiện sớm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân viên làm việc tại vũ trường New Phương Đông được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Bên cạnh đó, triển khai xét nghiệm cho các trường hợp đang phải cách ly theo chỉ đạo của Bộ Y tế; đối tượng phục vụ và giám sát cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Xét nghiệm các đối tượng kinh doanh tại chợ Cẩm Lệ và chợ Phước Mỹ; những người đã hoàn thành cách ly ở các địa phương khác trở về Đà Nẵng trong vòng 14 ngày kể từ ngày kết thúc cách ly; nhân viên làm việc thường xuyên tại vũ trường, karaoke, spa, điểm massage, bar, pub.

Trước đó, ngày 5/5, ngành y tế Đà Nẵng đã lấy 250 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại vũ trường New Phương Đông. Địa điểm này là nơi ghi nhận ca mắc Covid-19 số 2999.

Đến thời điểm này tại Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 cộng đồng gồm: nam bệnh nhân 2982 (quê Hội An, Quảng Nam) là nhân viên bán vé khu vực spa tại khách sạn Phú An, đường 2-9 (quận Hải Châu, Đà Nẵng).



Bệnh nhân 2989 (nữ, 25 tuổi) địa chỉ tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, nhân viên massage tại khách sạn Phú An, đường 2-9 (quận Hải Châu, Đà Nẵng).



Trong sáng 6/5, Trung tâm y tế quận Sơn Trà cho biết, vừa ghi nhận thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính. Trường hợp này là nữ nhân viên vũ trường New Phương Đông.

Hồ Giáp