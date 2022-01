Hơn 10 năm hình thành và phát triển, Cát Tường Group luôn kiên định trên hành trình kiến tạo BĐS nhân văn - bền vững với những công trình chất lượng, đem lại những trải nghiệm sống mới hơn, giá trị hơn, tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Kể từ khi thành lập, đến nay, Cát Tường Group là cái tên được nhắc tới khá nhiều với hàng loạt dự án BĐS ghi dấu ấn trên thị trường. Những dự án do Cát Tường Group triển khai đều có hệ thống hạ tầng đồng bộ; chất lượng thi công tốt; thiết kế hiện đại, sáng tạo; tiến độ hạ tầng nhanh chóng; pháp lý minh bạch, mang đến giá trị thực tiễn cho cư dân cũng như khách đầu tư.

Sự thành công của Cát Tường Group không phải ở những con số mà là đã kiến tạo thành công chốn an cư thu hút người mua có nhu cầu ở thực. Để vùng đất Cát Tường trở thành chốn an cư thực sự là cả một hành trình được khởi nguồn từ chữ “tâm” mà những người sáng lập Cát Tường Group luôn trăn trở.

Nhiều chuyên gia cho rằng, sự hiện diện của Cát Tường Group đã làm thay đổi về quan niệm dự án đất nền tại Long An và các đô thị vệ tinh với việc đề cao các tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ hướng tới cuộc sống hiện đại và môi trường sống ngang tầm với các tiêu chí của những dự án chất lượng tại thành phố lớn.

Bên cạnh chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm của Cát Tường Group đều chứa đựng những giá trị nhân văn. Công viên văn hóa tại Cát Tường Phú Sinh với các kỳ quan, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc, di tích lịch sử, tác phẩm nghệ thuật tinh hoa nhân loại... Cát Tường Phú Hưng lại gây ấn tượng với công viên kiến trúc độc đáo với những biểu tượng của nền văn hóa phương Tây; Đại lộ Danh nhân, vinh danh tri thức; hay đem mô hình kinh tế đêm ấn tượng của các nước châu Á hòa nhịp cùng bản sắc văn hóa của vùng đất Bình Phước đến với du khách.

Cát Tường Western Pearl lại được tôn vinh với công viên tái hiện 7 kỳ quan kiến trúc cổ đại tiên phong tại Việt Nam. Khu vườn Nhật tại Taka Garden Riverside Homes sẽ là nơi tái hiện nét văn hóa Nhật Bản; duy trì nhịp sống cân bằng - tĩnh tại cho cư dân…

Những dự án chất lượng do Cát Tường Group tạo dựng theo mục tiêu “kiến tạo BĐS nhân văn - bền vững” không chỉ giúp Cát Tường Group định vị hình ảnh nhà đầu tư, phát triển dự án có “tâm” và “tầm” còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và an sinh xã hội tại các địa phương triển khai dự án.

Ghi dấu ấn mạnh mẽ với những công trình mang dấu ấn văn hoá độc đáo tại các khu đô thị trọng điểm của tập đoàn; trở lại với thị trường Long An, Cát Tường Group - đơn vị phát triển dự án đã tạo dựng Taka Garden Riverside Homes với lối đi riêng biệt góp phần gia tăng giá trị thương hiệu.

Khu dân cư Taka Garden Riverside Homes chỉ với quy mô 13.620m2 nhưng lại mang “dấu ấn” rõ nét của Cát Tường Group khi tạo dựng chuẩn mực sống đậm chất Nhật Bản tại Việt Nam; khu dân cư thỏa mãn những tiêu chuẩn khắt khe của Nhật tiên phong tại TP. Tân An; tiếp bước hành trình gia tăng giá trị thương hiệu Cát Tường Group với lối đi riêng.

Vị trí sát bên sông Vàm Cỏ Tây mát lành, Taka Garden Riverside Homes hưởng trọn sự thuần khiết của thiên nhiên miền nhiệt đới, mang đến ưu thế hiếm có về không gian sống xanh chất lượng cao, giúp nâng cao sức khỏe lẫn đời sống tinh thần cho cư dân.

Nhu cầu tái tạo năng lượng của cư dân sẽ được thoả mãn tối đa với hệ tiện ích thư giãn, chăm sóc sức khỏe, kết nối cộng đồng như: Kotobuki trò chơi trẻ em; Kotobuki thể dục; vườn thiền Nhật thư giãn; khu vực BBQ ngoài trời; Đài vọng cảnh thoáng đãng... nhằm mang đến cuộc sống tĩnh tại cho mọi thành viên: người già có không gian bình yên, thư thái; người lớn luôn thoải mái sau ngày làm việc căng thẳng; con trẻ lớn lên trong môi trường thân thiện, văn minh.

Mỗi căn nhà tại Taka Garden Riverside Homes đều sở hữu ban công thoáng mát, những ô cửa lớn, mỗi ngày, chỉ cần mở cửa là ngôi nhà được đón nắng và gió trời tự nhiên, không khí trong lành từ dòng sông Vàm Cỏ Tây kế cận.

Đặc biệt, cư dân Taka Garden Riverside Homes sẽ được bảo vệ an toàn với môi trường sống riêng tư biệt lập trong khu dân cư khép kín, với số lượng hữu hạn chỉ 111 căn nhà phố, mật độ cư dân thấp, chỉ khoảng 500 người cho cả khu dân cư dễ dàng tạo “vùng xanh” an toàn; được bảo vệ 24/24 với đội ngũ bảo vệ và camera an ninh phân bố rộng khắp bởi Anabuki - đơn vị vận hành chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản.

Bùi Huy