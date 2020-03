Bắt đầu từ ngày 20/3, Australia sẽ không cho phép những người không phải là công dân hoặc thường trú nhân nhập cảnh vào nước này, trừ khi họ là thành viên gia đình trực tiếp của công dân – Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo hôm 19/3.

“Tối nay chúng tôi sẽ giải quyết thông qua một quyết định cấm nhập cảnh đối với những người không phải là công dân hoặc thường trú nhân tại Australia, và lệnh này sẽ bắt đầu áp dụng từ 9h tối ngày mai (20/3)”, ông Morrison cho biết.

Ông khuyến cáo tất cả những người có kế hoạch di chuyển đến Australia nên dùng 24h tới này để thực hiện các sự sắp xếp thay thế. Người Úc từ nước ngoài vẫn có thể trở về, nhưng sẽ bị cách ly 14 ngày ngay sau khi nhập cảnh.

Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ di chuyển trong sảnh đến của sân bay quốc tế Brisbane, Australia hôm 16/3

Trong số 568 ca nhiễm ở nước này đến thời điểm hiện tại, có đến 260 ca thuộc diện “bị nhiễm từ nước ngoài”, được ‘nhập khẩu’ vào Australia từ các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus như Mỹ, Iran, Italia và Anh.

Thủ tướng Morrison cho biết thêm rằng ông đã tham khảo ý kiến với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern về lệnh cấm di chuyển, nhằm thống nhất các biện pháp giữa hai nước láng giềng. Cũng trong một cuộc họp báo ngày hôm nay (19/3), Thủ tướng Ardern cũng đã tuyên bố về lệnh cấm tương tự đối với những người nước ngoài nhập cảnh vào New Zealand, bắt đầu từ ngay tối nay (19/3).

“Bảo vệ người dân New Zealand khỏi Covid-19 là ưu tiên số một của chúng tôi. Trong những ngày gần đây, mọi việc đã trở nên rất rõ ràng rằng sự lây lan của virus ở những khu vực khác trên toàn cầu đồng nghĩa với việc chúng ta phải thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn ở biên giới”, bà Ardern cho biết.

“Quyết định ngày hôm nay sẽ ngăn không cho tất cả các du khách, hay những người có visa tạm thời như học sinh sinh viên hay người lao động ngắn hạn, đến và nhập cảnh vào New Zealand”.

Một hành khách đeo khẩu trang đừng chờ tại trạm xe buýt gần sân bay quốc tế Christchurch, New Zealand hôm 18/3

Lệnh cấm giờ đây sẽ áp dụng cả với những người đến từ Quần đảo Thái Bình Dương, những người trước đó đã được miễn trừ khỏi các lệnh giới hạn. Lệnh này cũng sẽ ngăn chặn những người đi lại giữa New Zealand và Australia, những người thường di chuyển qua lại mà không cần visa.

“Một số nhỏ các trường hợp ngoại lệ có thể được áp dụng cho các lý do nhân đạo, các nhân viên y tế chủ chốt và công dân của Samoa và Tonga cần phải đến New Zealand vì các lý do thiết yếu”, bà Ardern cho biết.

Những người là vợ chồng, người giám hộ hợp pháp hay con cái của công dân New Zealand cũng sẽ được cho phép quay trở lại.

Lệnh cấm này được đưa ra khi New Zealand ghi nhận thêm 8 ca nhiễm trong ngày 19/3, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 28. Tất cả các ca nhiễm mới đều “liên quan đến những người di chuyển vào New Zealand từ nước ngoài”, không phải lây nhiễm trong nước, bà Ardern cho biết.

Anh Thư

