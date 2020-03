Nghiên cứu mới của các bác sĩ ở Vũ Hán, nơi khởi phát và là tâm chấn của dịch Covid-19 tại Trung Quốc nhằm giải đáp một số câu hỏi lớn nhất virus corona chủng mới.

Các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang cố gắng xác định xem liệu các bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục còn có thể lây truyền virus cho những người khác hoặc liệu họ có phát triển đủ kháng thể giúp bản thân miễn dịch với bệnh về sau hay không.

Một phụ nữ đã hồi phục tạm biệt các bệnh nhân cùng phòng trước khi xuất viện ở Vũ Hán. Ảnh: Xinhua

Xuất hiện trong một chương trình phát sóng giờ vàng trên kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV, Wang Wei, Giám đốc bệnh viện Tongji tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh miền trung Hồ Bắc, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 cho biết, bệnh viện của ông đã tiến hành nghiên cứu đối với 147 bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới sau hồi phục. Các nhà nghiên cứu phát hiện, chỉ 5 người trong số này, tương đương hơn 3% có kết quả dương tính trong các xét nghiệm axit nucleic với mầm bệnh.

Ông Wang lưu ý, 5 bệnh nhân tái dương tính với Covid-19 sau hồi phục không bộc lộ bất kỳ triệu chứng bệnh nào và không ai trong gia đình tiếp xúc gần với họ bị nhiễm virus sau đó. Vì vậy, nhóm nghiên cứu tin, hiện không đủ bằng chứng để kết luận các bệnh nhân đã tái nhiễm virus sau khi được chữa khỏi.

Trong khi đó, chuyên trang tin tức y tế Life Times của Nhân dân nhật báo đưa tin hồi đầu tuần này rằng, các cơ sở cách ly ở Vũ Hán ghi nhận khoảng 5 - 10% bệnh nhân đã hồi phục sau điều trị tái dương tính với virus corona chủng mới. Life Times thậm chí trích dẫn ví dụ một gia đình 3 người ở thành phố đều nhận xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi được tuyên bố đã chữa khỏi bệnh.

Các sự cố làm dấy lên câu hỏi về việc liệu những xét nghiệm axit nucleic như vậy có đáng tin cậy trong phát hiện các dấu vết virus nguy hiểm chết người ở một số bệnh nhân đã hồi phục hay không. Một số chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về độ nhạy và tính ổn định của các bộ kit xét nghiệm Covid-19 đang được sử dụng tại Vũ Hán cũng như cách thu thập và xử lý mẫu bệnh phẩm ở đây.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng rẽ trên kênh CCTV, Tong Chaohui, một chuyên gia bệnh hô hấp thuộc tổ công tác chống dịch Covid-19 do chính phủ cử đến Hồ Bắc, nhất trí với ông Wang rằng việc tiếp tục theo dõi các bệnh nhân Covid-19 sau hồi phục là rất quan trọng. Theo một đại diện Ủy ban Y tế Hồ Bắc, họ đang áp dụng hình thức cách ly theo dõi 2 tuần với những bệnh nhân đã xuất viện. Nếu những người này có triệu chứng tái nhiễm sẽ phải tái nhập viện điều trị.

Cho đến gần đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn bác bỏ thông tin về các ca tái nhiễm Covid-19 ở những bệnh nhân đã hồi phục sau điều trị ở Trung Quốc. Bà Maria Van Kerkhove, quyền phụ trách Ban các bệnh mới nổi của WHO cho rằng, đó có thể là những nhầm lẫn do "quá trình xét nghiệm được thực hiện không hoàn hảo hoặc chúng là những kết quả ranh giới giữa dương tính/âm tính".

Theo báo South China Morning Post, tính đến chiều 26/3, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 81.000 ca dương tính với virus corona chủng mới kể từ khi dịch bùng phát tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, nhà chức trách y tế địa phương đã cho xuất viện hơn 90% số trường hợp này và đang tiếp tục điều trị tại viện cho khoảng 4.300 bệnh nhân.

Tuấn Anh