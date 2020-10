Truyền thông Anh đưa tin, Thủ tướng nước này Boris Johnson dường như đang cân nhắc việc từ chức vào mùa xuân năm sau vì lương nhận được không cao.

Theo tờ Daily Mirror, ông Johnson dự định rút khỏi vị trí đứng đầu chính phủ ngay sau khi hoàn tất quá trình Anh chia tay Liên minh châu Âu (Brexit) cũng như lãnh đạo đất nước vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19. Người đứng đầu Chính phủ Anh tin rằng, ông có thể hoàn thành mục tiêu này trong khoảng 6 tháng nữa.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: CNBC

Về lí do từ nhiệm sớm của ông Johnson, Daily Mirror trích dẫn lời một số nghị sĩ giấu tên thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền tiết lộ, Thủ tướng nhận thấy mức lương hiện nay của ông thấp, ngay cả khi so sánh với nghề trước đây.

Các nguồn tin quả quyết, ông Johnson từng than phiền về việc không thể sống dựa vào mức lương thủ tướng 150.402 Bảng/năm (hơn 4,5 tỷ đồng/năm). Trong khi đó, người tiền nhiệm ông - Theresa May đã kiếm được 1 triệu Bảng (gần 30 tỷ đồng) nhờ diễn thuyết kể từ thời điểm từ chức sớm hồi tháng 5/2019, sau khi quốc hội bác bỏ thỏa thuận Brexit do bà đề xuất. Ông Johnson tin bản thân có thể kiếm được ít nhất gấp đôi mức trên nếu cũng làm như bà May.

Thực tế, ông Johnson từng nhận được 160.000 Bảng (gần 4,8 tỷ đồng) chỉ nhờ 2 bài diễn thuyết trong một tháng, ngay trước khi ông nhậm chức thủ tướng. Đó là chưa kể việc ông được hưởng mức lương cứng 23.000 Bảng/tháng, tương đương 275.000 Bảng/năm (hơn 8,2 tỷ đồng/năm) cho vai trò cây bút bình luận của tờ Daily Telegraph.

Năm 2019, khi ông Johnson chuẩn bị nhậm chức, báo Sunday Times từng nhận định, thu nhập của ông sẽ giảm từ tổng cộng 829.000 Bảng (gần 224,9 tỷ đồng) năm đó, bao gồm tiền lương nghị sĩ cộng với thù lao viết báo, diễn thuyết và tiền bản quyền sách, xuống chỉ còn mức lương lãnh đạo chính phủ như hiện nay.

Một nghị sĩ Bảo thủ lưu ý, các con của Thủ tướng Johnson, kể cả con trai út Wilfred 6 tháng tuổi vẫn cần ông hỗ trợ tài chính. Ông Johnson cũng phải dùng một khoản đáng kể từ thu nhập cá nhân để chu cấp cho vợ cũ - Marina Wheeler theo thỏa thuận ly hôn giữa họ.

Trong trường hợp Thủ tướng Johnson từ chức, những gương mặt được tin có thể kế nhiệm ông là Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, Ngoại trưởng Dominic Raab, Chánh văn phòng nội các Michael Gove, cựu Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Penny Mordaunt.

Tuấn Anh

Thủ tướng Anh ra tối hậu thư cho EU về thỏa thuận 'chia tay' Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố, nếu quá trình đàm phán đến giữa tháng 10 không đạt tiến triển, nước này sẽ chấp nhận mối quan hệ không thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU) sau khi rời khỏi nhóm (Brexit).