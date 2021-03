Hãng tin CNN và MSNBC bị cho là bỏ qua ba lần vấp ngã trên thang của Tổng thống Joe Biden trong khi đưa tin rầm rộ về chuyện cựu Tổng thống Trump đi chậm.

Theo Fox News, sau khi gióng chuông báo động về việc Tổng thống Trump đi dò dẫm trên đoạn đường dốc ở Học viện quân sự trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, vừa qua cả CNN lẫn MSNBC dường như đều phớt lờ những cú vấp ngã liên tiếp của ông Biden khi leo cầu thang để lên chiếc Không lực 1.

Tổng thống Joe Biden đã vấp ngã 3 lần khi lên máy bay. Sau đó, Nhà Trắng ra thông báo nói, ông Biden vẫn ổn và gió lớn tại căn cứ Andrews, Maryland đã khiến nhà lãnh đạo vấp ngã.

browser not support iframe.

Với Tổng thống Biden, CNN chỉ dành khoảng 15 giây cho thấy người đứng đầu đất nước vật lộn tìm chỗ đứng vào một buổi sáng đầy gió và việc ông dễ dàng rời máy bay khi tới Atlanta.

Tuy nhiên, đối với ông Trump, CNN dành tới 22 phút và 13 giây để đưa tin về việc nhà lãnh đạo này đi chậm khi xuống đoạn đường dốc, tiếp sức thêm cho những tin đồn về sức khoẻ của ông Trump, nghiên cứu của NewsBusters cho thấy.

Hãng MSNBC được cho là thiên vị Tổng thống Joe Biden hơn là ông Trump. Theo đó, MSNBC chỉ dành khoảng 1phút đưa tin ông Biden vấp ngã khi leo thang thì với việc ông Trump đi chậm, họ đưa tin tới 28 phút và 42 giây, NewsBusters cho hay.

browser not support iframe.

Các nhà chỉ trích trên Twitter cũng chỉ ra sự khác biệt trong cách đưa tin về vụ việc này của tờ The New York Times và The Washington Post.

The NY Times đã đăng bài: “Ông Trump tạm dừng đi xuống đoạn đường dốc làm dấy lên các câu hỏi về sức khoẻ”, trong khi đưa tin “ông Biden 100% ổn sau khi trượt ngã lúc đi lên thang của chiếc Không lực 1”.

Trong khi đó, tờ Washington Post viết: “Ông Trump cố lý giải chuyện đi chậm và không vững khi xuống đoạn đường dốc ở West Point” khi đưa tin hồi năm ngoái. Tuy nhiên, hôm qua, báo này viết: “ông Biden ngã khi leo thang lên chiếc Không lực 1”.

Hoài Linh