Ít nhất 45 người đã thiệt mạng khi bão Ida càn quét qua khu vực bờ đông nước Mỹ, gây ra mưa lớn kỷ lục và ngập lụt tại nhiều địa phương.

Trong số các trường hợp tử vong, có 23 người ở bang New Jersey, 15 ở bang New York, 5 ở Pennsylvania, một ở Maryland và một ở Connecticut, báo USA Today đưa tin.

Thông tin trên chỉ đến vài ngày sau khi bão Ida đổ bộ vào vùng đất liền tại Mỹ hôm 29/8, với sức gió lên tới hơn 240 km/giờ. Ít nhất 9 trường hợp tử vong do lũ lụt và ngộ độc khí carbon monoxide đã được ghi nhận tại các tiểu bang Louisiana, Mississippi và Alabama.

Bão Ida gây ra các trận mưa lớn chưa từng có tại thành phố New York và nhiều khu vực ở đông bắc nước Mỹ. Ảnh: AP

Thống đốc New Jersey Phil Murphy xác nhận 23 người đã thiệt mạng ở tiểu bang này trong cuộc họp báo chiều 2/9. Phần lớn những trường hợp thiệt mạng do bị mắc kẹt trong phương tiện bị ngập nước hoặc bị nước lũ cuốn trôi.

Tại New York, những trận mưa như trút nước đã biến đường phố, tầng hầm các khu căn hộ và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố trở thành "sông hồ". Frank Dwyer, người phát ngôn Sở Cứu hỏa New York, cho hay hàng trăm người đã được giải cứu khỏi các ga tàu điện ngầm bị ngập nước.

Những trận mưa như trút nước đã biến đường phố, tầng hầm các khu căn hộ và hệ thống tàu điện ngầm của New York thành "sông hồ". Ảnh: Reuters

Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong sáng 2/9, chỉ vài giờ sau khi lệnh tình trạng khẩn cấp được Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio công bố. Trước đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử đã phát đi cảnh báo lũ quét đối với thành phố New York.

Cục Hàng không Mỹ đã đóng cửa tất cả 3 sân bay ở thành phố New York. Ngoài ra, tất cả tuyến đường sắt của công ty New Jersey Transit, trừ tuyến đường sắt ở thành phố Atlantic (bang New Jersey), đều đã ngưng hoạt động.

Các phương tiện ngập trong nước tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania bởi bão Ida. Ảnh: AP

Nhiều khu vực tại bang New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts và Đảo Rhode ghi nhận lượng mưa lên tới hơn 23cm do ảnh hưởng từ bão Ida. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ cho biết, cơn bão đã tạo ra ít nhất 7 trận lốc xoáy, tàn phá nhiều cây cối tại khu vực Cape Cod (bang Massachusetts), làm tốc một phần mái tại một trường trung học ở ngoại ô thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania), và gây hư hại nhiều ngôi nhà tại vùng Mullica Hill (bang New Jersey).

Sân vận động TD Bank Ballpark ở thành phố Bridgewater, bang Massachusetts ngập lụt bởi bão Ida. Ảnh: USA Today

Bão Ida được xem là cơn bão mạnh thứ 5 trong lịch sử từng đổ bộ vào nước Mỹ. Cơn bão đang khiến hơn một triệu người dân Mỹ rơi vào cảnh mất điện, và tình trạng này bị cảnh báo có nguy cơ kéo dài nhiều tuần.

Việt Anh

