Thượng nghị sĩ Kamala Harris, "phó tướng" của ứng viên tổng thống Dân chủ Joe Biden đã chỉ trích Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vì chen ngang phần trình bày của bà trong cuộc tranh luận trực tiếp duy nhất giữa họ trước bỏ phiếu.

Theo báo The Hill, khoảnh khắc hy hữu xảy ra khi bà Harris đang phản bác một phát biểu của đương kim phó tổng thống rằng ông Biden sẽ tăng thuế đối với người dân Mỹ nếu thắng cử vào tháng 11 tới đây.

"Chúng ta đã chứng kiến đủ trong cuộc tranh luận cuối tuần trước (giữa hai ứng viên tổng thống). Nhưng tôi nghĩ, đây phải là một cuộc tranh luận dựa trên thực tế và sự thật, và thực tế và sự thật là Joe Biden đã rất rõ ràng rằng, ông ấy sẽ không tăng thuế đối với bất kỳ ai kiếm được ít hơn 400.000 USD một năm", bà Harris nhấn mạnh.

Khi ông Pence nói chen ngang rằng, ông Biden đã cam kết đảo ngược việc cắt giảm thuế năm 2017 được thực hiện dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, bà Harris ngay lập tức ngăn đối thủ ngắt lời mình.

"Ngài Phó Tổng thống, tôi đang phát biểu. Tôi đang phát biểu đấy nhé", bà Harris tuyên bố một cách cương quyết. Bà đã dùng cách này để đáp trả ông Pence ở ngay đầu trận so găng giữa họ.

"Sẽ rất quan trọng nếu bà nói sự thật. Joe Biden đã 2 lần tuyên bố trong cuộc tranh luận tuần trước rằng ông ấy sẽ bãi bỏ việc cắt giảm thuế của chính quyền Trump. Những khoản cắt giảm thuế đó đã mang lại cho một gia đình lao động bình thường 2.000 USD tiền giảm thuế mỗi năm", ông Pence phản hồi.

Nữ phó tướng của ứng viên tổng thống Dân chủ cáo buộc ông Pence bịa đặt và nói thêm: "Nếu ngài không để tôi trình bày hết, chúng ta có thể phải nói chuyện".

Bà Harris tiếp tục chỉ trích Tổng thống Trump về cách ứng phó với suy thoái và những nỗ lực của Nhà Trắng trong việc loại bỏ Đạo luật Bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (còn gọi là Obamacare) do chính quyền người tiền nhiệm - Barack Obama khởi xướng.

Giới quan sát đánh giá, nhìn chung cuộc tranh luận giữa hai ứng viên phó tổng thống "ít hỗn loạn" hơn so với trận so găng giữa hai ứng viên tổng thống một tuần trước, khi ông Trump liên tục cướp lời đối thủ Biden và thậm chí nói át cả người điều phối chương trình Chris Wallace. Bà Harris và ông Pence cũng tranh luận với nhau phía sau các tấm kính ngăn cách, một biện pháp phòng ngừa virus corona chủng mới lây lan chưa được áp dụng ở trận so găng Trump - Biden đầu tiên.

