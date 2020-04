Một loạt nghị sĩ Cộng hòa Mỹ đề nghị Tổng thống Trump giữ lại viện trợ cho đến khi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từ chức và yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế về cách thức WHO xử lý dịch Covid-19.

Theo hãng tin Reuters, 17 thành viên thuộc đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump ở Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã viết một lá thư gửi vị Tổng tư lệnh Mỹ, trong đó ủng hộ ông ngừng viện trợ cho WHO và khuyên chỉ nên cấp tiền trở lại với điều kiện Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus từ chức.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dự một cuộc họp báo về tình hình dịch Covid-19 ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 28/3/2020. (Ảnh: Reuters)

Hôm 14/4, Tổng thống Trump đã trở thành tâm điểm hứng chỉ trích từ nhiều nhà lãnh đạo thế giới, các chuyên gia sức khỏe và một loạt thành viên đảng Dân chủ Mỹ, sau khi ông tuyên bố sẽ ngừng tài trợ cho WHO vì cách thức xử lý đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (WHO).

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng WHO không minh bạch về đại dịch này và thất bại trong chính nhiệm vụ cơ bản của mình. Ông lưu ý, mỗi năm Mỹ cấp ngân sách cho WHO khoảng 400-500 triệu USD trong khi Trung Quốc "chỉ đóng góp gần 40 triệu USD".

Phe chỉ trích ông Trump thừa nhận WHO có thể cần tái cải tổ, nhưng ông Trump nên đợi cho đến khi hết đại dịch.

Trong lá thư chung, các thành viên Cộng hòa Hạ viện Mỹ bày tỏ họ không còn niềm tin vào ông Tedros, đồng thời cáo buộc WHO và Trung Quốc về quy mô của cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu hiện nay, dù khen ngợi "vai trò sống còn" của WHO trên thế giới.

"Tuy nhiên, chúng ta buộc phải hành động nhanh chóng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hợp pháp của cơ quan quý giá này", Reuters trích đoạn lá thư.

Trong ngày 16/4, một nhóm 8 thành viên Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ cũng viết cho Tổng thống Trump đề nghị ông hợp tác với những nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu để điều tra nguồn gốc của dịch Covid-19 cùng các quyết định của WHO. Theo Reuters, bức thư không đề cập đến khuyến nghị cụ thể nào, chẳng hạn như cách chức ông Tedros.

Tính đến 9h sáng ngày 17/4, đại dịch Covid-19 đã lây nhiễm cho gần hơn 2 triệu người và cướp đi mạng sống của hơn 145.500 người khác, khi càn quét 210 quốc gia va vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Mỹ là nước bị tấn công dữ dội nhất với hơn 677.500 người nhiễm bệnh và hơn 34.617 người tử vong.

Thanh Hảo