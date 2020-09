Chưa đầy 5 tuần nữa là tới ngày bỏ phiếu 3/11, hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden sẽ trải qua ba cuộc tranh luận trực tiếp để trình bày quan điểm và chính sách của mình về những vấn đề mà nước Mỹ đang đối mặt.

Ở hiệp đấu đầu tiên tối ngày 29/9 (giờ địa phương), mỗi bên hứa hẹn có những "đòn nặng ký" nhằm vào nhau để tranh thủ ghi điểm với dân chúng.

Hai ông Joe Biden và Donald Trump sẽ có ba cuộc tranh luận trực tiếp trước ngày bầu cử 3/11.

Sau đó, hai ứng viên sẽ "đấu khẩu" 2 lần nữa vào ngày 15/10 và ngày 22/10, để cử tri Mỹ hiểu rõ thêm về các ưu nhược điểm của mỗi ứng viên, từ đó đưa ra lựa chọn cuối cùng về người sẽ lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới.

Phó Tổng thống Mike Pence và Thượng nghị sĩ California Kamala Harris, liên danh tranh cử của Joe Biden, sẽ tranh luận trong tháng 10.

Theo báo New York Post, trước trận so găng thứ nhất, Tổng thống Trump quyết định bỏ qua sự chuẩn bị chính thức vì ông quá bận rộn với nhiệm vụ hiện tại của mình. Dù vậy, lãnh đạo Nhà Trắng tiết lộ cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani và cựu đối thủ vòng bầu cử sơ bộ năm 2016 Chris Christie sẽ giúp đỡ ông.

Trong khi đó, Joe Biden dành nhiều thời gian tại nhà riêng của ông ở thành phố Wilmington thuộc bang Delaware để chuẩn bị cho trận đấu. Ông thậm chí tổ chức các buổi tranh luận giả định, với trợ tá cấp cao Bob Bauer đóng vai đối thủ Trump.

"Tôi đang điều hành một đất nước. Tôi không có sự xa xỉ đó", ông Trump bình luận tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 27/9.

Đối với một số người, các cuộc tranh luận trực tiếp thực sự là thời điểm quan trọng nhất trong những ngày cuối của chiến dịch tranh cử năm 2020. Đây là cơ hội để hàng triệu cử tri Mỹ so sánh các chính sách và tính cách của mỗi ứng cử viên khi họ cùng thể hiện trên truyền hình vào khung giờ vàng.

Theo các cuộc thăm dò dư luận kể từ đầu năm nay, Tổng thống Mỹ đương nhiệm thường theo sau đối thủ và thực tế này khiến ông thấy mình cần phải tìm cách đổi hướng cuộc tranh luận.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng các cuộc tranh luận sẽ không tác động nhiều đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, trong bối cảnh dân chúng Mỹ đang phải đối mặt với Covid-19 cùng những hệ lụy do đại dịch này gây ra.

Thanh Hảo

Những tiết lộ “chấn động” từ bài điều tra về vấn đề thuế của ông Trump Dù sở hữu hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ và có tổng giá trị tài sản 2,5 tỷ USD, nhưng Tổng thống Trump vẫn xoay sở để không phải trả thuế.