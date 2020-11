Các tuyên bố công khai và tiết lộ từ một số trợ lý thân cận cho thấy Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden dường như đã quyết định giao các trọng trách trong nội các của ông cho nhiều phụ nữ.

Suốt thời gian qua, ông Biden cam kết chú trọng đến sự đa dạng khi xây dựng đội ngũ của mình và ông đã chọn nhiều phụ nữ đảm trách một loạt các vị trí chủ chốt trong chính quyền sắp tới.

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: Guardian

Ông Biden đã liên danh tranh cử với nữ Thượng nghị sĩ Dân chủ Kamala Harris. Lựa chọn lịch sử khiến bà Harris trở thành người phụ nữ đầu tiên, công dân da màu đầu tiên và cũng là người Mỹ gốc Ấn đầu tiên dự kiến tiếp quản ghế Phó tổng thống Mỹ.

Theo dữ liệu từ nhóm chuyển giao của bộ đôi Biden - Harris, 53% số nhân viên chuyển giao cấp cao của họ và 52% số nhân viên tính trên toàn đội ngũ là phụ nữ. Hơn một nửa trong số 500 người đang phục vụ trong nhóm đánh giá các cơ quan chính phủ của ông Biden là phái đẹp.

"Như đã làm trong suốt chiến dịch vận động tranh cử cho tới giai đoạn chuyển giao, ông Biden có ý định tìm ra những tiếng nói đa dạng để phát triển và thực hiện tầm nhìn chính sách của mình, nhằm giải quyết những thử thách cam go nhất của đất nước chúng ta”, một quan chức thuộc nhóm chuyển giao Biden - Harris tuyên bố với báo The Hill.

Hôm 23/11, ông Biden thông báo đã chọn bà Linda Thomas-Greenfield làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và bà Avril Haines, cựu Phó giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cựu Phó cố vấn an ninh quốc gia giữ chức Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (nếu được Thượng viện phê chuẩn bà Haines sẽ là nữ lãnh đạo đầu tiên của cơ quan này).

CNN trích dẫn một nguồn thạo tin nói, Tổng thống mới đắc cử cũng đang cân nhắc giao chức Bộ trưởng Tài chính cho cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Janet Yellen và chức Bộ trưởng Quốc phòng cho Michele Flournoy. Trong đó, bà Flournoy từng làm Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách trong chính quyền Barack Obama và trước đó đã làm việc tại Lầu Năm Góc dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton. Nếu ông Biden rốt cuộc chọn Flournoy, bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Bộ Quốc phòng.

Dư luận cũng đang râm ran đồn đoán, chức Bộ trưởng Tư pháp có thể được giao cho bà Sally Yates, người từng giữ chức quyền lãnh đạo bộ này nhưng bị Tổng thống đương nhiệm Donald Trump sa thải 10 ngày sau khi ông nhậm chức, vì không chịu ký duyệt lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân thuộc những nước có đa số dân theo đạo Hồi.

Trong bài diễn văn tuyên bố thắng cử, ông Biden bày tỏ mong muốn chính quyền của ông sẽ "trông giống và hành động giống" nước Mỹ, báo hiệu việc lãnh đạo tiếp theo của Nhà Trắng sẽ cất nhắc phụ nữ vào các vị trí quyền lực hơn, tương tự như những gì ông đã làm trong chiến dịch vận động tranh cử.

Debbie Walsh, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ Mỹ trong chính trường (CAWP) thuộc Đại học Rutgers nhận xét, ông Biden rõ ràng đang bắt tay hiện thức hóa mục tiêu này.

Cho tới thời điểm hiện tại, ông Biden cũng đã bổ nhiệm nhiều phụ nữ vào các vị trí cấp cao trong Nhà Trắng, kể cả phụ trách chiến dịch tranh cử Jen O’Malley Dillon làm Phó chánh văn phòng, Julie Rodriguez làm Giám đốc các vấn đề liên chính phủ, Dana Remus giữ chức Cố vấn Nhà Trắng và Annie Tomasini làm Giám đốc các hoạt động Phòng Bầu dục.

Cuối tuần trước, nhóm chuyển giao của ông Biden thông báo Louisa Terrell sẽ đứng đầu Văn phòng Các vấn đề lập pháp của Nhà Trắng, trong khi Cathy Russell sẽ làm Giám đốc nhân sự của Tổng thống.

Jon Wolfsthal, cựu phụ trách cấp cao về kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Hội đồng An ninh quốc gia trong chính quyền Obama bình luận, các nữ chính khách nói trên đều "giàu kinh nghiệm, đáng kính trọng, biết rõ và có nhiều năm làm việc cùng nhau" nên khi lên nắm quyền, họ sẽ dễ dàng phối hợp trong quá trình hoạch định và triển khai quyết sách của chính quyền mới.

Theo chuyên gia Walsh, các quyết định về nhân sự của ông Biden đã tạo ra sự khác biết so với chính quyền tiền nhiệm. Số phụ nữ đảm trách các vị trí cấp cao trong chính quyền của ông dự kiến sẽ tăng đáng kể so với chính quyền ông Trump, nơi các chức vụ này thường do nam giới da trắng nắm giữ. Ba phụ nữ đang có mặt trong nội các của ông Trump là Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos, Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao và Giám đốc CIA Gina Haspel.

Nhà Trắng của ông Trump có nhiều gương mặt nữ giữ vai trò cấp cao hơn, bao gồm 2 trợ lý hàng đầu về truyền thông Kayleigh McEnany và Alyssa Farah; Cố vấn chính sách đối nội Brooke Rollins; hai cố vấn cấp cao Hope Hicks và Ivanka Trump (con gái lớn của đương kim tổng thống). Kellyanne Conway, người từng làm giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016 và là người phụ nữ đầu tiên phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của một ứng viên tổng thống Mỹ, cũng từng làm cố vấn cấp cao trong Nhà Trắng trước khi ra đi vào mùa hè này.

CAWP thống kê, 30% nội các nhiệm kỳ đầu tiên của cựu Tổng thống Obama là phụ nữ, trong khi tỉ lệ này tăng lên 35% trong nhiệm kỳ hai của ông. Các con số này trong hai nhiệm kỳ lãnh đạo Nhà Trắng của cựu Tổng thống Clinton lần lượt là 32% và 41%.

26% nội các của ông Trump là phụ nữ, nhỉnh hơn so với thời cựu Tổng thống George W. Bush khi tỉ lệ này chỉ là 19% trong nhiệm kỳ đầu và 24% trong nhiệm kỳ hai của ông.

Giới quan sát phỏng đoán, ông Biden có thể thiết lập các kỷ lục mới về việc bổ nhiệm số phụ nữ nắm giữ những vị trí quyền lực ở Washington. Theo Giám đốc CAWP, đây dự kiến sẽ là một tín hiệu tích cực.

"Mỗi khi có một phụ nữ đảm trách cương vị lãnh đạo cấp cao, việc đó sẽ truyền tải một thông điệp tới các bé gái, các cô gái trẻ và phụ nữ trưởng thành trên khắp nước này rằng họ cũng có thể làm được điều này", bà Walsh nhấn mạnh.

Tuấn Anh

