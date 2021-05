Dư luận đang xôn xao đồn đoán về lí do khiến vợ chồng nhà tỷ phú từ thiện lừng danh Bill Gates quyết định chia tay sau 27 năm chung sống và có 3 con chung.

Trong đơn xin ly hôn do mình đứng tên gửi tòa án cấp cao hạt King, bang Washington cùng ngày, bà Melinda chỉ nêu rằng, cuộc hôn nhân của bà với ông Gates đã "tan vỡ không cứu vãn nổi".

Cặp đôi Melinda và Bill Gates những năm 1990. Ảnh: Quỹ Bill and Melinda Gates.

Tuy cả hai chưa chính thức lên tiếng về nguyên nhân khiến họ phải "đường ai, nấy đi", nhưng một số nhà quan sát nhận định, bà Melinda có thể đã khởi xướng ly hôn sau những nỗ lực dai dẳng nhằm thoát khỏi cái bóng của chồng.

Theo Reuters, vợ chồng nhà Gates gặp nhau lần đầu tiên tại một bữa tiệc công ty năm 1987 và kết hôn năm 1994. Cả hai đã chung tay thành lập tổ chức từ thiện Quỹ Bill & Melinda Gates vào năm 2000. Kể từ đó, quỹ này đã dành 53,8 tỷ USD để tài trợ cho một loạt sáng kiến liên quan đến y tế, xoá đói giảm nghèo, cải thiện giáo dục và nhiều lợi ích cộng đồng khác trên khắp toàn cầu.

Năm 2013, khi bà Melinda yêu cầu chồng, người đồng sáng lập tập đoàn Microsoft để bà cùng viết lá thư thường niên năm 2013 về quỹ từ thiện của họ, cả hai đã nổ ra tranh cãi.

"Mọi chuyện trở nên căng thẳng. Bill nói, quy trình mà chúng tôi thực hiện đối với Thư thường niên dành cho quỹ từ thiện đã vận hành tốt suốt nhiều năm và ông ấy không thấy có lí do gì cần phải thay đổi nó", Melinda kể trong cuốn sách "The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World (tạm dịch: Khoảnh khắc thăng hoa: Trao quyền cho phụ nữ thay đổi thế giới thế nào)" năm 2019 của bà.

Tuy nhiên, tỷ phú Gates rốt cuộc cũng đồng ý cho vợ viết một bài riêng về các biện pháp tránh thai, trong khi ông viết bức thư chính về công việc của Quỹ Bill & Melinda Gates. Trong bức thư năm sau, bà Melinda đã viết về một trong 3 niềm tin hoang đường "ngăn cản sự tiến bộ của người nghèo" và ông Gates viết nốt về 2 quan niệm sai lầm còn lại.

Đến năm 2015, cả hai cùng ký tên vào bức thư thường niên.

"Ông ấy phải học cách làm thế nào để là một người bình đẳng, còn tôi phải học cách để tiến lên và trở thành một người bình đẳng", bà Melinda cho biết thêm trong cuốn sách trên sau khi khẳng định mình "bẩm sinh là người nhút nhát và kín tiếng".

Trong loạt bài phỏng vấn năm 2019, kỷ niệm 25 năm kết hôn, bà Melinda tiết lộ cuộc sống hôn nhân của vợ chồng bà từng có nhiều lần sóng gió vì những lí do hết sức bình thường. Cách đây ít năm, bà đã rất tức giận vì chồng mải mê đọc cuốn sách về Thủ tướng Anh Winston Churchill, thay vì giúp vợ chuẩn bị đồ cho các con ra ngoài. Trước đó, bà cũng vài lần phẫn nộ vì bố con ông Gates ăn cơm xong vội bỏ về phòng, để mặc bà dọn dẹp một mình trong bếp.

Báo New York Times trích dẫn lời một số người thân thiết với vợ chồng tỷ phú xác nhận, Bill và Melinda Gates từng đối mặt với những khó khăn trong đời sống hôn nhân. Có vài lần, cuộc hôn nhân của họ tưởng chừng như sụp đổ, nhưng cả hai đã cố gắng vượt qua. Quyết định rút khỏi hội đồng quản trị Microsoft và Berkshire Hathaway của ông Gates năm 2019 là một trong những nỗ lực nhằm dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Vợ chồng Bill Gates thông báo ly hôn sau 27 năm chung sống. Ảnh: Forbes

Chặng đường dài của bà Melinda, 56 tuổi nhằm thoát khỏi cái bóng của chồng - vị tỷ phú từ thiện 65 tuổi dự kiến sẽ bước sang một giai đoạn mới sau khi cặp đôi thông báo quyết định chia tay hôm 3/5. Ngoài khẳng định sẽ tiếp tục quản lý quỹ từ thiện chung cùng ông Gates, bà Melinda được tin sẽ duy trì việc xây dựng hình ảnh của mình như một nhà hoạt động tích cực vì các quyền của phụ nữ.

Năm 2015, bà Melinda đã thành lập Pivotal Ventures, một công ty đầu tư tập trung vào phụ nữ và gia đình, trong khi cuốn sách của bà chú trọng các vấn đề trao quyền cho nữ giới. "Thế giới cuối cùng cũng thức tỉnh trước thực tế rằng, không ai trong chúng ta có thể tiến lên khi một nửa trong số chúng ta bị kìm hãm. Dữ liệu rất rõ ràng: phụ nữ được trao quyền sẽ biến đổi xã hội", bà Melinda viết trong lời đề tựa của cuốn sách "The Moment of Lift".

Trang Facebook của bà Melinda có đăng tải nhiều lời tri ân của bà gửi tới các nhân viên điều dưỡng cùng các thông điệp lo lắng về việc chăm sóc trẻ sơ sinh. Dịp lễ Phục sinh, bà cũng cho chia sẻ một bức ảnh cũ chụp bản thân đang tươi cười bế một bé gái mặc bộ đồ hóa trang thỏ, dường như là một trong hai cô con gái của vợ chồng bà khi còn nhỏ.

Mức độ ảnh hưởng của bà Melinda có thể được định đoạt một phần thông qua những dàn xếp ly hôn đối với khối tài sản của ông Gates, theo ước tính của Forbes lên tới khoảng 130,5 tỷ USD. Trong đơn xin ly hôn, bà Melinda cho biết họ đã đạt thỏa thuận phân chia tài sản, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Vụ ly hôn giữa MacKenzie Scott với tỷ phú Jeff Bezos, người sáng lập Amazon năm 2019 từng mang lại cho người vợ 4% cổ phần của tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu Mỹ. Hồi tháng 12/2020, bà Scott tuyên bố đã hiến tặng hơn 4,1 tỷ USD trong 4 tháng trước đó cho các ngân hàng thực phẩm và quỹ cứu trợ khẩn cấp giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành.

Nữ nhà báo công nghệ Kara Swisher chia sẻ trên Twitter rằng, cô nhìn thấy rất nhiều nhận xét hài hước về hướng đi của MacKenzie Scott và Melinda Gates. Song, cô lưu ý, "bà Melinda đã thực hiện rất nhiều khoản đầu tư thông qua Pivotal Ventures và là người đóng vai trò quan trọng cùng với ông Gates trong Quỹ Bill & Melinda Gates suốt một thời gian dài, nên không chắc sẽ có nhiều thay đổi".

Tuấn Anh

