Các điều tra viên độc lập vừa chuyển sự chú ý sang cựu Tổng thống Donald Trump – một dấu hiệu cho thấy những thách thức pháp lý bủa vây ông ngày càng chặt thời hậu Nhà Trắng.

Ông Trump hiện đang phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra do các quan chức từ Georgia tới New York và Washington, theo CNN.

Ảnh: Reuters

Hầu hết các điều tra viên là người của đảng Dân chủ, nhưng một cuộc điều tra then chốt lại được tiến hành bởi một thành viên Cộng hòa bang Georiga, người bị ông Trump chỉ trích nặng nề kể từ sau bầu cử.

Bên cạnh đó, nhiều hành động của cựu Tổng thống Trump khi rời nhiệm sở, trong đó có nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và khuấy động những người ủng hộ cho đến khi họ tràn vào đồi Capitol hôm 6/1 càng khiến ông gặp phải nhiều vấn đề pháp lý.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy các cuộc điều tra đang tăng tốc. Tại New York, các nhà điều tra gần đây đã có trong tay các tờ khai thuế của ông Trump và bổ sung vào nhóm của họ một công tố viên chuyên về các vụ án tài chính phức tạp. Ở Georgia, một công tố viên khác có kế hoạch bắt đầu yêu cầu trát đòi hầu tòa từ một đại bồi thẩm đoàn vào đầu tuần này.

"Về mặt pháp lý, thế giới đã thay đổi đối với ông Donald Trump khi ông ấy không còn là tổng thống nữa", Elie Honig - cựu công tố viên liên bang và tiểu bang, và hiện là một nhà phân tích pháp lý của CNN – bình luận. "Ông Trump đã cố gắng trì hoãn các vụ kiện dân sự chống lại ông, ông cũng cố trì hoãn các trát đòi hầu tòa khi còn tại nhiệm. Tất cả sự bảo vệ giờ không còn nữa, vì vậy chúng ta sẽ chứng kiến nhiều nhà điều tra – cả liên bang và tiểu bang – nhảy vào và soi kỹ ông Trump".

Ở Manhattan, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào Cyrus Vance, Chưởng lý quận Manhattan. Thành viên Dân chủ này đã điều tra tài chính của ông Trump suốt hai năm qua và dự kiến sẽ không tái tranh cử. Vị này còn 10 tháng nữa sẽ hết nhiệm kỳ và ông được cho là sẽ cố gắng kết thúc điều tra trong khoảng thời gian này.

Các công tố viên hiện đã thẩm vấn nhân chứng, xin trát yêu cầu các bên cho vay cung cấp tài liệu… và tháng trước còn tuyển một cựu công tố viên liên bang có kinh nghiệm điều tra tài chính vào nhóm của mình.

Tuần trước, các nhà điều tra cũng nhận được một loạt hồ sơ, bao gồm khai thuế, báo cáo tài chính và liên lạc giữa Tổ chức Trump và Mazars, công ty kế toán lâu năm của ông Trump, sau khi Tòa Tối cao từ chối yêu cầu của ông Trump chặn ông Vance tiếp cận những hồ sơ đó.

Một cuộc điều tra nữa cũng ở New York, do "cái gai" lớn nhất với ông Trump là Tổng chưởng lý New York Letitia James, dẫn dầu. Khi tranh cử năm 2018, bà James đã vận động với cam kết điều tra mọi thứ từ các chính sách đến tài chính của ông Trump.

Theo CNN, hiện văn phòng của bà đang "đào sâu" tình hình doanh nghiệp và tài chính cá nhân của ông Trump, tìm hiểu xem liệu tài sản có được định giá sai và liệu các ngân hàng hoặc cơ quan thuế có bị lừa dối hay không.

Mới đây, James đã giành được chiến thắng tại tòa án, khi một thẩm phán bắt buộc Eric Trump, người đồng điều hành các hoạt động hàng ngày của Tổ chức Trump, phải giải trình và yêu cầu luật sư thuế của ông Trump chuyển giao một loạt tài liệu.

Tại Georgia, văn phòng của thành viên Cộng hòa Brad Raffensperger cũng đang điều tra nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử ở bang này.

Ông Brad Raffensperger bảo vệ cuộc bầu cử ở bang Georgia. Ảnh: AP

Kể từ ông Trump thất cử, không một quan chức cấp bang nào bị cựu Tổng thống công kích nhiều như Raffensperger.

Khi căng thẳng và áp lực từ ông Trump được thể hiện công khai, quan chức bầu cử cấp cao của Georgia này nói rằng ông ủng hộ ông Trump và nhiều lần tuyên bố muốn ông Trump chiến thắng. Nhưng dẫu bày tỏ thất vọng về kết quả cuối cùng, Raffensperger vẫn từ chối thừa nhận các thuyết âm mưu mà Tổng thống theo đuổi cho rằng có gian lận bầu cử ở Georgia. Sau cuộc bạo loạn ở đồi Capitol, quan chức Cộng hòa này càng chỉ trích hành động của ông Trump.

Cuộc điều tra của Raffensperger là hiếm có, không chỉ vì người đứng đầu là một thành viên Cộng hòa mà còn bởi chính ông là nhân chứng trực tiếp cho nỗ lực của ông Trump nhằm tác động đến kết quả bầu cử.

Một nguồn thạo tin tiết lộ với CNN rằng các quan chức ở Georgia đang điều tra hai cuộc điện thoại. Một cuộc vào tháng 1, trong đó ông Trump thúc ép Raffensperger "tìm" các phiếu bầu để đảo ngược kết quả bầu cử sau khi ông thua đối thủ Joe Biden. Một cuộc khác được ông Trump thực hiện ngày 23/12 với một quan chức ở Georgia dẫn dầu điều tra về cáo buộc gian lận phiếu bầu ở hạt Cobb. Ông Trump đã yêu cầu điều tra viên trưởng của văn phòng Raffensperger "tìm ra gian lận", nói rằng ông này sẽ là "người hùng của đất nước".

Trong một thông cáo tháng trước, cố vấn cấp cao của ông Trump là Jason Miller khẳng định chẳng có gì "không phù hợp hoặc không đúng mực" trong cuộc gọi giữa ông Trump và ông Raffensperger.

Thanh Hảo

