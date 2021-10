Bộ trưởng Giao thông Mỹ Pete Buttigieg đã hứng chịu nhiều chỉ trích vì nghỉ phép chăm con mới sinh, giữa lúc nước này đang đối mặt với sự tê liệt vì thiếu nguồn cung nhiên liệu.

Bộ trưởng Buttigieg, cựu ứng viên tổng thống Mỹ, đã nghỉ phép từ giữa tháng 8 để cùng người bạn đời đồng tính Chasten chăm sóc hai con song sinh mới chào đời. Động thái diễn ra bất chấp việc khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu đã khiến nhiều tàu hàng phải neo đậu tại các cảng nước này.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Pete Buttigieg. Ảnh: Reuters

Đáp trả những lời mỉa mai của người dẫn chương trình Tucker Carlson thuộc hãng thông tấn Fox, ông Buttigieg khẳng định bản thân "đang không đi nghỉ mà là làm việc".

"Tôi sẽ không xin lỗi Tucker Carlson hay bất kỳ ai khác vì đã chăm sóc cặp song sinh sinh non của chúng tôi. Công việc chúng tôi đang làm là niềm vui, trách nhiệm. Đó là công việc quan trọng và là việc mà mọi người Mỹ có thể phải làm khi họ chào đón một đứa con mới sinh trong gia đình”, Bộ trưởng Giao thông Mỹ chia sẻ trong chương trình “State of the Union” của đài CNN.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Buttigieg (phải) ngày 4/9 đã đăng bức ảnh chụp bản thân cùng bạn đời đồng tính Chasten đang bế hai con song sinh. Ảnh: Twitter

Ông Buttigieg nói thêm rằng, tình trạng khan hiếm nhiên liệu nhiều khả năng sẽ tiếp diễn qua các kỳ nghỉ lễ cuối năm nay sang tận năm sau. Tuy nhiên, nhà chức trách Mỹ có thể thực hiện một số bước ngắn hạn và dài hạn để giải quyết vấn đề.

Hôm 13/10, ông Buttigieg từng tuyên bố, các đề xuất cơ sở hạ tầng của Tổng thống Joe Biden, đang trình Quốc hội Mỹ xem xét thông qua cũng có thể giúp giảm thiểu các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu.

Song, Sputnik trích dẫn lời các chuyên gia nhận định, những biện pháp nói trên không có khả năng giảm bớt tình trạng tắc nghẹt nhiên liệu kịp thời, vì những thiệt hại hiện nay là hậu quả của nhiều năm chuyển hoạt động kinh tế ra nước ngoài và sự tư nhân hóa.

Tuấn Anh

