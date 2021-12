Australia và Mỹ trong hôm nay (3/12) đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron ngoài cộng đồng từ những người chưa từng ra nước ngoài trong thời gian gần đây.

Theo hãng thông tấn Reuters, ca dương tính đầu tiên ở Australia được phát hiện từ một sinh viên ở thành phố Sydney, bang New South Wales. Cơ quan y tế bang cho biết, ca nhiễm mới không có lịch sử du lịch nước ngoài, cũng như không tiếp xúc với bất kỳ ai từng ra nước ngoài. Giới chức y tế New South Wales khẳng định đang đẩy mạnh các hoạt động điều tra và truy vết những người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Australia đã phát hiện 9 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó 8 ca được ghi nhận ở New South Wales, bang đông dân nhất cả nước. Dù chính quyền một số bang đã siết chặt việc kiểm soát biên giới nội địa, song Canberra vẫn tỏ ý không muốn tái áp đặt các biện pháp phong tỏa toàn diện.

Australia phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron ngoài cộng đồng đầu tiên. Ảnh: Reuters

Cùng ngày 3/12, Mỹ cũng ghi nhận thêm 9 ca nhiễm biến thể Omicron tại 5 tiểu bang, trong đó có 2 ca lây nhiễm ngoài cộng đồng. Ca đầu tiên là một người đàn ông đã tiêm chủng đầy đủ ở bang Minnesota. Người này từng đến thành phố New York để dự một hội nghị về phim hoạt hình, song không di chuyển ra nước ngoài trong thời gian gần đây.

Ca nhiễm thứ hai được phát hiện tại đảo Oahu thuộc quần đảo Hawaii. Cơ quan y tế Hawaii cũng xác nhận bệnh nhân không có lịch sử đi ra nước ngoài, từng một lần nhiễm Covid-19 nhưng chưa tiêm vắc xin.

Trước đó một ngày, giới chức New York thông báo đã ghi nhận 5 ca dương tính với biến thể Omicron. Bà Kathy Hochul, Thống đốc bang New York và ông Bill de Blasio, Thị trưởng thành phố New York, cho biết 5 ca nhiễm chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ và “không nguy hiểm đến tính mạng”.

Đến thời điểm hiện tại, hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron. Giới khoa học toàn cầu đang tìm hiểu xem biến thể mới này có đột biến đáng kể so với các biến thể trước đó hay không, cũng như mức độ lây nhiễm, khả năng gây tử vong và né tránh hệ miễn dịch của chúng.

Việt Anh

