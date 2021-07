Số người chết và nhiễm Covid-19 đang tăng trở lại trên toàn cầu, kích hoạt các đợt hạn chế mới và phá tan hy vọng về một mùa hè vui vẻ gần như bình thường.



Theo hãng tin AP, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 14/7 cho biết, số ca tử vong trên thế giới trong tuần trước tăng, sau 9 tuần giảm liên tục. WHO ghi nhận hơn 55.000 người thiệt mạng, tăng 3% so với một tuần trước đó. Cùng thời điểm, ca nhiễm virus corona trên toàn cầu tăng 10% - gần 3 triệu ca, với số ca nhiễm tăng cao nhất tập trung ở Brazil, Ấn Độ, Indonesia và Anh.

Sự đảo ngược trên được cho là do tỷ lệ tiêm chủng thấp, nới lỏng các quy định về đeo khẩu trang cũng như các biện pháp đề phòng khác, cộng thêm sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. WHO cho hay, biến thể Delta đã hiện diện ở 111 quốc gia và sẽ thống trị trên toàn cầu trong vài tháng tới. Sarah McCool, giáo sư về y tế công tại Đại học bang Georgia, Mỹ cho hay, sự kết hợp của các yếu tố trên là công thức cho một sự bùng nổ.

Tại Argentina, số ca tử vong do Covid-19 đã vượt quá 100.000. Trong khi đó, ở Nga, số ca tử vong hàng ngày trong tuần này đã lên tới mức kỷ lục. Tại Brazil, do biến thể Delta, số ca nhiễm Covid-19 đã tăng gần gấp đôi so với tuần trước. Ở Anh, lần đầu tiên trong 6 tháng, nước này ghi nhận hơn 40.000 ca nhiễm mới trong một ngày.

Tại Myanmar, các cơ sở hoả táng hoạt động liên tục từ sáng tới đêm. Ở Indonesia, nhà chức trách ghi nhận gần 1.000 ca tử vong và hơn 54.000 ca nhiễm mới trong ngày 14/7, tăng khoảng 8.000 ca/ngày so với một tháng trước đây. Ông Jaya Abiden, cư dân Jakarta cho hay: “Do những người đào mộ quá mệt và cũng thiếu nhân lực, nên người dân ở khu tôi quyết định giúp đỡ”.

Tại Mỹ - một trong những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới, số ca nhiễm mới được xác nhận mỗi ngày đã tăng gấp đôi trong hai tuần qua, lên mức trung bình 24.000, dù số ca tử vong vẫn đang giảm, ở mức 260 ca/ngày.

Thủ đô Tokyo của Nhật, hiện được đặt trong tình trạng khẩn cấp trước thềm Thế vận hội mùa hè, chứng kiến số ca lây nhiễm tăng cao và các bệnh viện đang dần được lấp đầy. Các chuyên gia cho biết, số ca nhiễm Covid-19 sẽ tăng trên mức 1.000 trước khi Olympic diễn ra và tiếp tục tăng trong thời gian sự kiện này diễn ra.

Sau 7 tháng triển khai chiến dịch tiêm chủng, số tử vong trên toàn cầu giảm xuống còn 7.900 ca mỗi ngày, so với mức 18.000 ca/ngày hồi tháng 1, thống kê của Đại học John Hopkins cho thấy.

Hoài Linh

