Nhà chức trách Campuchia tuyên bố sẽ bắt đầu tiêm bổ sung mũi vắc xin ngừa Covid-19 thứ 3 cho người dân bằng sản phẩm của AstraZeneca hoặc vắc xin do Trung Quốc sản xuất nhằm ngăn chặn virus lây lan.

Phát biểu tại lễ xúc tiến chương trình tiêm phòng Covid-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 12 - 17 hôm 1/8, Thủ tướng Hun Sen cho biết mũi tiêm thứ 3 sẽ được ưu tiên dành cho 500.000 - 1.000.000 nhân viên tuyến đầu chống dịch.

Các nhân viên quân y hỗ trợ tiêm vắc xin Covid-19 cho dân. Ảnh: Reuters

"Những người đã tiêm bằng vắc xin Sinopharm hoặc Sinovac cần được tiêm liều tăng cường thứ 3 bằng AstraZeneca. Đối với những người Campuchia đã được tiêm phòng bằng AstraZeneca, liều thứ 3 cần là Sinovac", ông Hun Sen tuyên bố.

Lãnh đạo Chính phủ Campuchia nói, nước này sẽ mua thêm vắc xin AstraZeneca thông qua chương trình chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX do WHO đứng đầu để phục vụ kế hoạch tiêm liều bổ sung. Các vắc xin Johnson & Johnson do Mỹ tài trợ cho Campuchia gần đây sẽ được dùng để chủng ngừa cho người dân ở đông bắc đất nước.

Theo Reuters, quốc gia Đông Nam Á này đã áp phong tỏa ở 8 tỉnh biên giới giáp Thái Lan trong tuần này nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trước đó thông báo, biến thể Delta được phát hiện ở những người di cư, trở về Campuchia từ Thái Lan thông qua biên giới trên bộ và hiện cư trú trong các cộng đồng địa phương.

"Chúng ta đang chạy đua với các biến thể mới. Chúng ta phải hành động ngay hôm nay và chúng ta phải nhanh chóng hành động để không phải hối tiếc vào ngày mai", Li Ailan, Đại diện WHO tại Campuchia nhấn mạnh.

Campuchia từng khống chế được dịch trong hầu hết năm ngoái. Song, đợt bùng phát mới, ghi nhận lần đầu tiên vào cuối tháng 2 năm nay đã khiến số ca mắc tại nước này hiện tăng vọt lên 77.919 ca, trong đó 1.420 bệnh nhân đã tử vong.

Tuấn Anh

