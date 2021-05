Lửa đã cháy lớn bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở thành phố Jerusalem, trong khi các cuộc đụng độ giữa cảnh sát Israel và người Palestine tiếp tục nổ ra.

Hãng tin RT của Nga dẫn một số video đăng tải trên mạng xã hội Twitter cho thấy, ngọn lửa đã thiêu rụi một số cây cối được trồng bên ngoài đền thờ Al-Aqsa ở thành phố Jerusalem. Giới chức an ninh Israel cho biết, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là bởi “pháo hoa đã được bắn trong khu vực Núi Đền”. May thay, đền thờ Al-Aqsa không chịu bất kỳ thiệt hại nào do vụ hỏa hoạn gây ra.

Lửa cháy ngùn ngụt bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa đêm 10/5. Ảnh: Reuters

Hãng tin RT dẫn số liệu từ Tổ chức Chữ thập đỏ cho biết, các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và đám đông người biểu tình Palestine tiếp tục nổ ra trong ngày 10/5, khiến ít nhất 334 người Palestine bị thương.

Trước đó, căng thẳng Israel-Palestine đã bùng phát vào đêm hôm 7/5, sau khi cảnh sát Israel triển khai lực lượng lớn tới nhà thờ Al-Aqsa, nơi hàng chục nghìn người Palestine theo Đạo Hồi tập trung để cầu nguyện vào thứ Sáu cuối cùng của tháng lễ Ramadan.

