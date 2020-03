Các bệnh viện ở New York, Mỹ đã thiết lập nhà xác tạm thời bên ngoài khuôn viên để xử lý số thi thể nạn nhân ngày càng tăng của đại dịch Covid-19.

Xe tải giữ lạnh làm nhà xác tạm ở New York

Mỹ triển khai nhiều nhà xác tạm

Theo CNN, nhiều xe tải giữ lạnh đã đậu bên ngoài một số trung tâm y tế lớn nhất ở New York hồi cuối tuần qua để làm nhà xác tạm thời, khi thành phố này phải đối mặt với số ca tử vong tăng do dịch Covid-19 gây ra. Đây là lần đầu tiên kể từ sự kiện 11/9, thành phố New York thiết lập các nhà xác tạm kiểu này.

Mỹ vừa phải chứng kiến sự bùng nổ về số ca nhiễm virus corona, gồm cả số trường hợp dương tính với virus corona chủng mới tăng gấp đôi chỉ trong hai ngày, theo SCMP. Mỹ hiện là quốc gia có ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới, với hơn 142.000 trường hợp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/3 đã gia hạn chỉ dẫn ở trong nhà cho tới cuối tháng 4, từ bỏ kế hoạch bị chỉ trích trước đó sau khi cố vấn y tế hàng đầu nước này cho biết sẽ có tới 200.000 người Mỹ thiệt mạng vì Covid-19. Số ca tử vong vì virus corona chủng mới ở Mỹ tính đến giờ là 2.479, trong đó số người chết ở New York là hơn 1.000, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan y tế khác.



Tây Ban Nha vật lộn với người chết, người nhiễm mới Covid-19

Tại Tây Ban Nha, có 7.340 người đã thiệt mạng vì Covid-19, và hơn 80.100 người nhiễm bệnh. Tây Ban Nha hiện là quốc gia bị đại dịch Covid-19 tác động mạnh thứ tư thế giới.

Theo Sputniks, một nhà xác mới sẽ được mở tại thủ đô Madrid sau khi số nạn nhân tử vong vì bệnh dịch tăng lên. Nhà xác này là phần mở rộng của một cơ sở tạm nằm bên trong một sân trượt băng.



Đại dịch có dấu hiệu giảm dần ở Anh

Trong khi số người nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở Mỹ thì tại Anh, đại dịch đang có dấu hiệu lui dần và các xét nghiệm kháng thể sẽ sẵn sàng trong vài ngày tới, Reuters dẫn lời ông Neil Ferguson, giáo sư về toán sinh học thuộc trường học Hoàng gia London hôm nay (30/3) cho hay.

Theo ông Neil, các xét nghiệm kháng thể đang trong giai đoạn cuối, chờ phê chuẩn và có thể được sử dụng trong vài ngày thay vì vài tuần tới.



Ấn Độ không kéo dài phong toả

Ấn Độ - quốc gia đông dân hàng đầu thế giới cho biết, không có kế hoạch gia hạn lệnh phong toả kéo dài 21 ngày hiện nay, Reuters dẫn tin từ chính phủ nước này cho biết. Ấn Độ hiện đang vật lộn để duy trì việc cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết và ngăn hàng chục nghìn người không có việc chạy về các vùng nông thôn.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi yêu cầu 1,3 tỷ dân nước này ở trong nhà cho tới 15/4 với hy vọng chặn đại dịch tiếp tục lây lan. Tuy nhiên, mệnh lệnh trên đã khiến hàng triệu người nghèo ở Ấn Độ mất việc và đói ăn.

Bất chấp phong toả, hàng trăm nghìn người lao động chỉ sống bằng lương hàng ngày, đã rời các thành phố lớn như New Delhi và Mumbai, để đi bộ về nhà ở vùng nông thôn. Những người này cho hay, họ không có đồ ăn hay tiền.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, tính đến 30/3 Ấn Độ có 1.071 ca nhiễm virus, trong đó có 29 người đã tử vong.



Thú hoang khám phá thành phố vắng người

Trong khi con người ở nhiều quốc gia rút vào trong nhà thì động vật hoang dã bắt đầu xuất hiện, khám phá các con phố tại những đô thị lớn vắng người.

Lợn rừng từ các ngọn đồi quanh Barcelona, Tây Ban Nha bắt đầu kéo xuống phố và hươu cũng xuất hiện tại các nhà ga tàu điện ngầm vắng người ở Nara, Nhật.

Mạng xã hội ở Ấn Độ xôn xao với hình ảnh hươu đực lang thang ở Dehradun, thủ phủ bang Uttarakhand.



Hoài Linh