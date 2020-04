Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh ngừng cấp ngân sách cho WHO, số người chết vì Covid-19 tăng nhanh trở lại ở Anh, Pháp và Mỹ

Ảnh Reuters

Ông Trump chê trách, “trừng phạt” WHO

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã chỉ thị ngừng cấp ngân sách cho WHO và khẳng định cơ quan này phải chịu trách nhiệm về việc thất bại trong đối phó với cuộc khủng hoảng Covid-19.

Theo AP, người đứng đầu Nhà Trắng hôm 14/4 cho rằng dịch Covid-19 đã có thể kiềm chế ngay tận gốc và không cướp đi nhiều mạng người như vậy nếu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) làm tốt việc điều tra các báo cáo phát đi từ Trung Quốc.

Ông Trump nói, thế giới trông chờ vào WHO trong việc phối hợp với các nước để đảm bảo rằng các thông tin chính xác về những mối đe doạ y tế được chia sẻ đúng thời điểm.

Người đứng đầu nước Mỹ tuyên bố, WHO đã thất bại khi thực hiện nghĩa vụ cơ bản của mình và phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, ông Trump nói, Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với WHO để theo đuổi cái mà ông gọi là một cuộc cải tổ có ý nghĩa.

Số ca tử vong ở New York bất ngờ tăng thêm gần 4.000

Con số tử vong chính thức do virus corona chủng mới ở New York bất ngờ tăng vọt sau khi nhà chức trách thành phố này bắt đầu tính cả những người có lẽ đã chết vì Covid-19 – qua đời mà chưa bao giờ được làm xét nghiệm, theo AP.

Giới chức New York ngày 14/4 thông báo có 3.778 trường hợp có lẽ đã qua đời vì Covid-19 và 6.589 trường hợp được xác nhận tử vong do virus corona chủng mới. Tính tổng cộng, số ca tử vong ở thành phố này đã vượt quá 10.000, nâng tổng số người chết vì Covid-19 trên toàn nước Mỹ lên 26.000, theo New York Times.

Sự thay đổi trong cách tính số ca tử vong này diễn ra sau khi nhà chức trách New York thừa nhận, thống kê chỉ dựa trên các xét nghiệm không tính được số người chết dần ở nhà trước khi tới được bệnh viện.

Hiện, có nhiều người New York nhiễm Covid-19 tiếp tục qua đời dù số bệnh nhân ở các bệnh viện đã giảm.

Pháp vượt mốc đáng sợ

Pháp thông báo, tổng số ca tử vong do virus corona chủng mới ở nước này đã vượt ngưỡng 15.000 vào ngày 14/4. Như vậy, Pháp đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới vượt ngưỡng này sau Italia, Tây Ban Nha và Mỹ. Cùng lúc đó, số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại Pháp đã tăng nhanh trở lại.

Reuters dẫn lời ông Jerome Salomon, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng số ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện, nhà dưỡng lão ở Pháp đã tăng thêm 5% trong một ngày, lên tổng số 15.729 trường hợp. Trước đó, con số tương tự trong ngày 12 và 13/4 là 4%.

Quan chức này cũng cho hay, dựa trên tính toán ở các vùng khác nhau, có lẽ từ 5-10% dân số Pháp đã nhiễm Covid-19.

Diễn biến nóng liên quan tới Covid-19 trên toàn cầu

- Ba vắc xin Covid-19 tiềm năng đã đạt được những tiến bộ nhanh chóng trong việc thử nghiệm giai đoạn đầu trên những người tình nguyện ở Trung Quốc và Mỹ, AP đưa tin. Tuy nhiên, vẫn còn mất nhiều thời gian để chứng tỏ nó thực sự có tác dụng. Các thử nghiệm ban đầu tập trung vào an toàn và các nhà nghiên cứu ở cả Mỹ và Trung Quốc đều đang cố thử các liều khác nhau cho những mũi tiêm khác nhau.

- Dù cả hai nước đều đối mặt với một kẻ thù vô hình trong đại dịch Covid-19, Iran và Mỹ vẫn mắc kẹt trong các chiến dịch trả đũa lẫn nhau. Cả hai bên hiện đều coi dịch Covid-19 là mặt trận mới, AP đưa tin.

- Tổng thống Brazil Jair Bolsanaro và Bộ trưởng Y tế nước này hiện đang ở trong một cuộc xung đột mở về phản ứng của đất nước về đại dịch do virus corona chủng mới gây ra. Cuộc chiến công khai ở Brazil này được ví giống như cuộc chiến đang xảy ra ở Mỹ giữa Tổng thống Donald Trump và chuyên gia hàng đầu về virus của Mỹ - Tiến sĩ Anthony Fauci.

- Anh ngày 14/4 cam kết sẽ làm xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên và cư dân của các nhà dưỡng lão có triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới sau khi thống kê chính thức cho thấy, số người chết do Covid-19 cao hơn nhiều những gì chính phủ nước này công bố khi tính gộp cả những ca tử vong tại các nhà dưỡng lão.

- Theo thống kê của Reuters, có hơn 1,92 triệu người trên toàn cầu nhiễm Covid-19, và 120.670 người đã tử vong.

- Tây Ban Nha và Áo ngày 14/4 đã cho phép một số lao động quay lại làm việc. Tuy nhiên, Anh, Pháp và Ấn Độ vẫn kéo dài lệnh phong toả nhằm ngăn chặn Covid-19 tiếp tục lây lan.



Hoài Linh