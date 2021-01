Thủ tướng Italia Giuseppe Conte hôm nay (26/1) đệ đơn từ chức, tiếp sau những bất đồng trong liên minh cầm quyền về việc hồi phục kinh tế sau đại dịch.

Thủ tướng Italia đã đệ đơn từ chức. Ảnh: Reuters

Theo Reuters và Politico, ông Conte vừa đưa đơn từ chức tới Tổng thống Sergio Mattarella sau một cuộc họp nội các, chấm dứt chính phủ mới điều hành đất nước được 16 tháng.

Ông Conte từ chức đã đẩy Italia vào tình trạng bất ổn chính trị giữa lúc đại dịch Covid-19 đang hoành hành, cướp đi sinh mạng của hơn 80.000 người, đây là tỷ lệ tử vong hàng năm cao nhất kể từ Thế chiến II.

Theo nhận định của giới phân tích, việc ông Conte từ chức là một chiến thuật chính trị nhằm giúp ông có cơ hội lập liên minh mới và tái xây dựng đa số ở Quốc hội.

Ông Conte mất thế đa số tuyệt đối ở Thượng viện hồi tuần trước sau khi một đảng nhỏ hơn – đảng Italia Viva do cựu thủ tướng Matteo Renzi lãnh đạo, rút lui do tranh cãi về cách chính phủ giải quyết cuộc khủng hoảng do virus corona gây ra và suy thoái kinh tế.

Các nỗ lực thu hút những thượng nghị sĩ độc lập và theo chủ trương ôn hoà vào liên minh, nhằm lấp vào chỗ trống mà đảng của ông Renzi để lại đã không thành công, khiến ông Conte không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức và tạo ra một cuộc khủng hoảng chính phủ chính thức, nhằm giúp ông có thêm thời gian để tìm kiếm một thoả thuận.

Sau khi ông Conte từ chức, Tổng thống Mattarella sẽ bắt đầu một vòng tham vấn nhanh với các lãnh đạo đảng vào chiều mai (27/1). Nếu Tổng thống thấy rằng ông Conte có thể có được sự hậu thuẫn cần thiết để tập hợp một chính quyền mới, Tổng thống sẽ cho ông vài ngày để hoàn tất thoả thuận và lập nội các mới.

Cho tới giờ, các đảng chính trong liên minh gồm Phong trào 5 sao và đảng Dân chủ đã ủng hộ nỗ lực tiếp tục nắm quyền của ông Conte. Tuy nhiên, nếu không tìm được các đồng minh mới, Tổng thống Mattarella sẽ phải đưa ra ứng viên thay thế được cho là có khả năng tạo nên một liên minh mới.

Nếu mọi nỗ lực đều thất bại, Tổng thống sẽ kêu gọi bầu cử sớm hai năm trước thời hạn. Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị cho rằng viễn cảnh này ít có khả năng xảy ra.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, ông Conte là nhà lãnh đạo được ưa chuộng nhất ở Italia, với tỷ lệ ủng hộ lên tới 56%, cao hơn gần 20 điểm so với chính trị gia gần nhất, thăm dò của nhật báo Corriere della Sera công bố hồi cuối tuần trước.

Hoài Linh