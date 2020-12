Hãng tin Nga RT đưa tin, các tác giả nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật sàng lọc tân tiến trên mẫu 170 bệnh nhân Covid-19 nhập viện để phát hiện "các tự kháng thể" gây tổn thương cơ thể bằng cách tấn công các cơ quan và hệ thống miễn dịch của chính họ thay vì nhắm đến virus.

Sau đó, nhóm chuyên gia tiến hành so sánh các tự kháng thể đó với các tự kháng thể của những người bị nhiễm nhẹ hơn hoặc không có triệu chứng, và của những người không bị nhiễm.

Kết quả là, ở những bệnh nhân Covid-19 nhập viện, nhóm chuyên gia đã tìm thấy các tự kháng thể - chẳng hạn như các interferon, tế bào "sát thủ" tự nhiên và tế bào T - có thể làm gián đoạn hoạt động của hệ thống miễn dịch tiền tuyến của cơ thể, trong khi về cơ bản được tạo ra để xâm nhập kẻ thù.

Sự hiện diện của các tự kháng thể được phát hiện nhiều ở những bệnh nhân Covid-19 nguy kịch nhất. Và, các thử nghiệm trên chuột cho thấy, các tự kháng thể có khả năng làm tình trạng bệnh tồi tệ thêm.

Thật không may, nhóm nghiên cứu không tìm thấy bất kỳ tự kháng thể cụ thể nào của Covid-19 để có thể cảnh báo trước cho các nhân viên y tế về một trường hợp nghiêm trọng sắp xảy ra ở các bệnh nhân.

Theo RT, nghiên cứu nói trên củng cố ý kiến cho rằng với một số bệnh nhân không may, Covid-19 có thể được coi là một bệnh tự miễn do virus corona gây ra.

Một số nghiên cứu trước đây cũng từng cho thấy, những bệnh nhân không có tiền sử bệnh tự miễn được phát hiện đã phát triển các tự kháng thể này sau khi nhiễm Covid-19. Một nghiên cứu khác kết luận, những ca nhiễm Covid-19 nặng cũng có thể phát triển tự kháng thể đối với interferon - một thành phần quan trọng khác giúp con người chống lại virus xâm nhập.

Còn theo một nghiên cứu được công bố trong tuần này trên tạp chí Nature Neuroscience, protein đột biến của virus được phát hiện có khả năng vượt qua hàng rào máu-não ở chuột. Điều này gợi mở sự tương đồng có thể xảy ra ở người, và có thể giải thích một số vấn đề đáng lo ngại liên quan đến tình trạng nhiễm Covid-19 nghiêm trọng.

Thanh Hảo

,

