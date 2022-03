Một cựu quan chức chống tham nhũng trong Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã bị điều tra với cáo buộc "vi phạm kỷ luật và pháp luật".

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) hôm nay (12/3) thông báo đang điều tra cựu Thứ trưởng Bộ Công an Lưu Ngạn Bình, 66 tuổi, người bị tình nghi "vi phạm kỷ luật và pháp luật", cụm từ thường được CCDI sử dụng trong các án tham nhũng.

Ông Lưu Ngạn Bình khi còn giữ chức Thứ trưởng Bộ công an Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Lưu Ngạn Bình là quan chức cấp cao thứ 12 tại Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong năm nay, và là trường hợp đầu tiên được CCDI công bố sau khi nước này kết thúc kỳ họp "lưỡng hội" ngày 11/3.

Ông Lưu tốt nghiệp Đại học Khoa học Chính trị và Pháp luật Trung Quốc, sau đó công tác nhiều năm ở Bắc Kinh cho Bộ Công an Trung Quốc, và được bổ nhiệm chức thứ trưởng vào năm 2013. Hai năm sau, ông Lưu được luân chuyển sang Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc để làm trưởng đơn vị kiểm tra kỷ luật nội bộ, phụ trách chống tham nhũng.

Chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc trong một thập kỷ qua đã xử lý nhiều vụ án liên quan thành viên cơ quan công an và an ninh các cấp, trong đó có Tôn Lực Quân, cựu Thứ trưởng Công an.

Tôn Lực Quân bị cách chức và khai trừ đảng vào ngày 30/9/2021. Ông ta bị cáo buộc "thành lập băng đảng và phe phái, gây suy yếu nghiêm trọng sự đoàn kết của đảng và đe dọa nghiêm trọng an ninh chính trị". Hai ngày sau, cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa, từng giữ chức Thứ trưởng Công an từ năm 2013 đến 2018, cũng bị tạm giữ phục vụ điều tra.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối tuần qua nhấn mạnh quan chức chính phủ cần tiếp tục công tác tự phê bình, loại những nhân tố nguy hại khỏi hàng ngũ và đảm bảo trong sạch nội bộ Đảng.

"Chúng ta cần luôn tỉnh táo và vững vàng trong nỗ lực chống tham nhũng, đảm bảo không quan chức nào dám tham nhũng, không ai bị tham nhũng cám dỗ và không ai muốn tham nhũng", ông Tập Cận Bình tuyên bố.

