Theo Fox News, một cựu ngôi sao truyền hình thực tế đã tuyên bố quan tâm đến việc tranh cử tại thành phố New York.

Barbara Kavovit, 54 tuổi, từng đóng vai chính trong bộ phim "The Real Housewives of New York" của Bravo và là Giám đốc điều hành của Evergreen Construction, thừa nhận bà đã để mắt đến ghế Thị trưởng New York.

Trong một cuộc phỏng vấn với Page Six, cựu ngôi sao truyền hình thực tế cho biết bà đang "cân nhắc kỹ lưỡng" việc tranh cử vào năm 2021. "Nếu ông Donald Trump có thể trở thành Tổng thống Mỹ, thì tôi có thể là Thị trưởng New York", bà cho hay.

Cựu diễn viên Barbara Kavovit. Ảnh: Pagesix

Khi được hỏi điều gì đã thúc đẩy Kavovit chuyển sang lĩnh vực chính trị, bà nói đó là khi bắt đầu cảm thấy "không an toàn trên đường phố". Bà nghĩ mình có thể tạo nên sự thay đổi.

"Tôi cảm thấy thành phố không còn là một nơi an toàn". Bà tin rằng, mọi người không muốn đến hay ở lại New York. Bà cam kết sẽ đẩy mạnh truy quét tội phạm ở New York.

"Tôi sẽ không chấp nhận tội phạm. Tôi sẽ giúp các doanh nghiệp. Tôi sẽ quảng bá một thành phố New York an toàn hơn, có tổ chức riêng, để mọi người cảm thấy thoải mái khi ở đây, họ muốn kinh doanh ở đây. Họ muốn đi tàu điện ngầm và đi làm", Kavovit nói.

Hoài Thu

Cảm xúc từ cuộc tranh luận Trump-Biden đầu tiên Cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa ông Donald Trump và đối thủ Joe Biden đã được hàng triệu người ở cả trong và ngoài nước Mỹ quan tâm theo dõi.