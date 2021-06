Một vụ đâm dao kinh hoàng vừa xảy ra ở thành phố Wurzburg, Đức, khiến 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Tờ The Bild của Đức đưa tin, sự cố xảy ra chiều 25/6 theo giờ địa phương (đêm 25/6, rạng sáng 26/6 theo giờ Việt Nam).

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đâm dao ở Wurzburg ngày 25/6. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi nhận được tin cấp báo, cảnh sát đã cho phong tỏa hiện trường và yêu cầu cư dân địa phương tránh xa khỏi khu vực. Các xe cứu thương lập tức được điều động tới đưa những người bị thương tới bệnh viện.

"Chúng tôi vẫn ở hiện trường với lực lượng đông đảo. Kẻ gây án đã bị cảnh sát dùng súng khống chế. Có một số người bị thương và cũng có thể tử vong. Không còn nguy hiểm nữa! Hãy theo dõi để biết thêm thông tin", trích một tuyên bố của cảnh sát Wurzburg trên Twitter.

Theo Sputnik, thông báo mới nhất của nhà chức trách cho biết, cảnh sát đã bắn vào chân nghi phạm, vô hiệu hóa và bắt giữ hắn thành công. Hiện không có bằng chứng cho thấy hắn có tòng phạm.

Một đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy kẻ đâm dao mặc áo dài tay màu be, quần màu xám do một nhân chứng quay được. Nguồn: Sputnik

Reuters dẫn lời ông Joachim Herrmann, Bộ trưởng Nội vụ bang Bavaria nói, ngoài 3 trường hợp tử vong, những nạn nhân khác bị thương rất nặng và hiện không chắc họ có qua khỏi hay không. Kẻ đâm dao được xác định là một nam giới nhập cư người Somali, 24 tuổi đang phải điều trị bệnh tâm thần bắt buộc trong những ngày gần đây. Hắn được mô tả là người "sẵn sàng thực hiện các hành vi bạo lực".

Wurzburg là thành phố cổ với 130.000 cư dân, nằm cách Frankfurt khoảng 100km về phía đông nam. Cách đây 5 năm, thành phố từng chứng kiến một vụ đâm dao trên tàu hỏa do một thanh niên tị nạn người Pakistan gây ra, khiến 5 người bị thương.

Tuấn Anh

