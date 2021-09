Một phần tử cực đoan đã bị cảnh sát tiêu diệt sau khi dùng dao đâm trọng thương ít nhất 6 người tại một siêu thị ở New Zealand trong hôm nay (3/9).

Theo CNN, vụ đâm dao xảy ra tại siêu thị LynnMall ở ngoại ô thành phố Auckland (New Zealand) vào khoảng 2 giờ 40 phút chiều ngày 3/9 (giờ địa phương), và được giới chức nước này xác định là một vụ tấn công khủng bố.

Những thông tin điều tra ban đầu cho biết nghi phạm là người gốc Sri Lanka nhập cư vào New Zealand từ năm 2011, là một phần tử cực đoan có cảm tình với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và đang nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát New Zealand.

Andrew Coster, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia New Zealand, xác định kẻ khủng bố đã hành động một mình. Tên này với lấy một con dao trên kệ trưng bày và tấn công các khách mua sắm xung quanh. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và dùng súng bắn hạ mục tiêu ngay tại hiện trường.

Diễn biến vụ đâm dao khủng bố bê trong siêu thị ở Auckland, New Zealand. Video: newshub.co.nz

Một số video trên mạng xã hội đã cho thấy cảnh người mua sắm bên trong siêu thị LynnMall trở nên hoảng loạn và tìm chỗ trú ẩn khi vụ việc xảy ra. Đội cấp cứu địa phương cho biết ít nhất 6 người đã bị thương sau vụ đâm dao, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

"Những gì xảy ra hôm nay thật đáng kinh tởm, đó là hành vi thù ghét đầy sai trái", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố trong một cuộc họp báo sau khi vụ đâm dao xảy ra. Bà Ardern cũng khẳng định vụ tấn công này được lấy cảm hứng từ tư tưởng bạo lực của IS.

Đây là vụ tấn công khủng bố thứ hai ở New Zealand kể từ sau vụ xả súng đẫm máu bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch hồi tháng 3/2019, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng. Kể từ đó, New Zealand đã siết chặt quy định kiểm soát súng đạn và giám sát những phần tử có tư tưởng cực đoan.

Việt Anh