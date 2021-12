Nhiều cư dân ở Tây An, phía tây bắc Trung Quốc đang hết sạch thực phẩm khi thành phố bước sang ngày phong tỏa thứ tám nhằm ngăn chặn chùm ca mắc Covid-19 mới nhất.

Ảnh: Reuters

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn tin từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, thành phố Tây An hiện ghi nhận tổng số 1.117 ca mắc Covid-19 kể từ ngày 9/12. Một đợt xét nghiệm quy mô lớn đã bắt đầu lúc 10h sáng nay (30/12).

Hiện, hàng nghìn cư dân Tây An đã phàn nàn trên mạng xã hội rằng họ không thể mua thực phẩm trong thành phố khi rau củ và đồ ăn đã hết sạch. Một người dùng mạng tên là Skinny cho hay: “Chuyện này ngày càng nực cười, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không thể ngủ được vì không có đủ đồ ăn”.

Ảnh: Reuters

“Chúng tôi sống như thế nào? Chúng tôi ăn gì? Ngày trước, chúng tôi có thể ra ngoài một lần để mua đồ nhưng hiện giờ không thể được… Tất cả các ứng dụng mua hàng trực tuyến đã bán hết hàng hoặc ngoài phạm vi giao hàng”, một cư dân khác than thở trên mạng Weibo.

Trước đó, các quan chức Trung Quốc thừa nhận họ gặp khó khăn trong việc cung cấp thực phẩm cho người dân Tây An vì thiếu nhân viên giao hàng. Cục phó Cục Thương mại thành phố Tây An Chen Jianfeng cho biết, hiện chính quyền địa phương đã huy động các doanh nghiệp đẩy mạnh phân phối.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc vừa cho biết, bộ này đã liên lạc với các tỉnh gần đó để đảm bảo nguồn cung các nhu yếu phẩm hàng ngày cho Tây An.

Ảnh: PA News

Hồi đầu tuần, chính quyền Tây An đã nâng cấp độ kiểm soát dịch lên mức chưa từng có, yêu cầu người dân ở yên trong nhà và không tụ tập đông người, ngoại trừ đi xét nghiệm Covid-19. Tất cả hoạt động bên ngoài bị cấm, kể cả việc mua bán nhu yếu phẩm. Trước đó, người dân Tây An có thể ra khỏi nhà để mua đồ hai ngày một lần.

Dù số ca mắc ở Trung Quốc khá thấp so với châu Âu và Mỹ, nhưng nước này vẫn áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt nhất ở Tây An. Đợt bùng phát dịch ở Tây An diễn ra khi Bắc Kinh đang chuẩn bị đón hàng nghìn người nước ngoài tới dự Thế vận hội Mùa đông.

Hoài Linh

