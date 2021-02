Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã bắt đầu thảo luận với Nhà Trắng về cách trấn áp “Big Tech” – các ông lớn về công nghệ.

Đảng Dân chủ bắt tay với Nhà Trắng, chống lại “Big Tech”. Ảnh: Reuters

Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã bắt đầu thảo luận với Nhà Trắng về cách trấn áp “Big Tech” – các ông lớn về công nghệ, gồm cả buộc những công ty truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm về phát tán các thông tin sai lệch như vụ bạo động ở trụ sở Quốc hội Mỹ và giải quyết việc lạm dụng quyền lực thị trường để gây hại cho các đối thủ.

Hãng tin Reuters dẫn lời một nghị sĩ và các trợ lý nghị sĩ cho biết, các cuộc thảo luận trên cũng bao gồm chủ đề gây tranh cãi: phải làm gì với một biện pháp được gọi là Mục 230 – vốn là một phần của một luật được ban hành năm 1996 mang tên Đạo luật về khuôn phép trong giao tiếp. Đạo luật này bảo vệ các nền tảng truyền thông xã hội khỏi các vụ kiện liên quan tới những nội dung mà người dùng đăng tải.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi năm ngoái – khi còn là ứng viên Tổng thống, đã kêu gọi huỷ bỏ Mục 230 và người tiền nhiệm của ông là Donald Trump cũng thất bại trong việc gây sức ép với Quốc hội để huỷ bỏ mục này.

Trong vài năm gần đây, các nghị sĩ đã kêu gọi áp dụng các điều luật và quy định nhằm kiểm soát các công ty công nghệ lớn (còn gọi là Big Tech) như Facebook Inc, Twitter Inc, Google thuộc Alphabet Inc và Amazon, Apple. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cũng gióng lên hồi chuông báo động về vai trò của các công ty truyền thông xã hội trong vụ những người ủng hộ ông Trump tấn công toà nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1.

Các cuộc thảo luận giữa các nghị sĩ và trợ lý của Tổng thống Biden là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy Nhà Trắng đã bắt đầu tích cực tham gia vào việc xem xét làm thế nào để chống lại các ông lớn về công nghệ. Nó cũng cho thấy các nhà lập pháp đang cố gắng thuyết phục các nhân viên của ông Biden như thế nào, như một phần của quá trình xây dựng luật về hàng loạt vấn đề.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Tom Malinowski, một thành viên của Uỷ ban An ninh Nội địa Hạ viện cho biết, ông đã bắt đầu thảo luận với Nhà Trắng về việc làm thế nào để buộc các nền tảng xã hội phải chịu trách nhiệm về việc phóng đại những nội dung cực đoan, vốn châm ngòi cho bạo lực.

Hoài Linh

