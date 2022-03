Máy bay chở 132 người tại Trung Quốc lao xuống đất trong tư thế gần như thẳng đứng với tốc độ lên tới hàng trăm km/giờ, điều mà các chuyên gia nhận định là ‘rất hiếm gặp’.

Video được cho là ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của chuyến bay mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, chỉ vài giờ sau khi chiếc máy bay lao xuống một sườn núi ở phía nam Quảng Tây hôm 21/3.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, trong khi giới chức hàng không dân dụng Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, các chuyên gia an toàn hàng không đã nghiên cứu đoạn video cùng dữ liệu chuyến bay và phát hiện một số điểm bất thường.

Video được cho là ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của chuyến bay số hiệu MU5735. Nguồn: NDTV

“Điều đầu tiên mà các nhà điều tra phải xác định là chiếc máy bay có nguyên vẹn khi chạm đất, hay một bộ phận nào đó đã rơi khỏi máy bay ở thời điểm trước đó”, Juan Browne, phi công máy bay Boeing 777 và là chuyên gia phân tích các sự cố hàng không, cho biết. "Dựa trên dữ liệu video, tôi nhận thấy chiếc máy bay còn nguyên vẹn trước khi rơi".

Dữ liệu do Flightradar24 thu thập được cho thấy, chiếc máy bay của China Eastern đang bay ở độ cao gần 9.000 mét vào khoảng 2 giờ 20 phút chiều (giờ địa phương) thì đột ngột hạ độ cao. Sau khi lấy lại phương ngang trong một thời gian ngắn ở độ cao khoảng 2.100 mét, máy bay tiếp tục lao xuống đất với tốc độ gần 600 km/giờ trong vài giây cuối.

Theo ông Browne, việc một chiếc máy bay lao xuống đất với trạng thái gần như thẳng đứng như vậy là điều “rất hiếm gặp”.

Biểu đồ cho thấy sự bất thường trong độ cao của chuyến bay số hiệu MU5735 ở thời điểm gặp tai nạn. Nguồn: Flightradar24

Báo The Sun, dẫn nhận định của chuyên gia hàng không người Anh Sally Gethin, thì cho rằng vẫn còn quá sớm để suy đoán về nguyên nhân gây tai nạn. Tuy nhiên, một số khả năng có thể xảy ra là trục trặc với phần đuôi máy bay, yếu tố thời tiết hoặc vô số vấn đề có thể ảnh hưởng đến máy bay, chẳng hạn một vụ cháy nhỏ trên khoang hoặc vấn đề về hệ thống dây điện.

Theo bà Gethin, 132 người trên máy bay có thể đã đối mặt với cú lao xuống đất kinh hoàng kéo dài khoảng 2 phút. Do lực ép quá lớn khiến máu dồn lên não, phi công và các hành khách có thể đã bất tỉnh. Tuy nhiên, dữ liệu chuyến bay cho thấy trong quá trình lao xuống, có khoảng 10 đến 20 giây phi công lấy lại được nhận thức và cố gắng tìm cách cứu máy bay nhưng không thành công.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh cho đến nay, chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có âm mưu phía sau vụ việc hay đây là vụ tai nạn có chủ đích. Tuy nhiên, bà cho rằng các phi công có thể bị choáng hoặc mất phương hướng trước những tình huống bất ngờ. Đây được gọi là “hiệu ứng giật mình” và rất khó để huấn luyện phi công về điều đó.

Theo bà Genthin, ngay cả những phi công giàu kinh nghiệm cũng có thể "mất cảnh giác" và đó là lúc họ có thể đưa ra những phán đoán sai, dẫn đến tai nạn. Tuy nhiên, nhiều vụ tai nạn thường xảy ra khi máy bay vừa cất cánh hoặc chuẩn bị hạ cánh, khác với vụ việc mới xảy ra ở Trung Quốc. Do vậy, vụ rơi máy bay lần này càng trở nên bí ẩn hơn.

Đường đi của chuyến bay số hiệu số hiệu MU5735 trước khi mất liên lạc với mặt đất. Đồ họa: Flightradar24

Các nhà điều tra vẫn chưa công bố "hộp đen" - thiết bị được bảo vệ nghiêm ngặt để ghi lại các thông tin như hoạt động của máy bay, phi công và âm thanh trong buồng lái.

Theo trang tin The Paper của Trung Quốc, phía điều tra có thể sẽ phân tích đoạn video quay được bằng camera an ninh do một công ty khai thác mỏ địa phương vận hành. Ngoài ra, video trích xuất từ camera hành trình của một chiếc ô tô đi gần hiện trường cũng có thể cung cấp thêm cảnh quay về vụ tai nạn từ một góc độ khác.

Chuyên gia Juan Browne cho rằng, khi xem xét hiện trường, điều tra viên sẽ đặc biệt tập trung vào bánh lái độ cao, bộ phận kiểm soát và điều chỉnh độ cao của mũi máy bay.

“Thực sự chỉ có một thứ có thể khiến máy bay hạ độ cao theo chiều thẳng đứng, đó là bánh lái độ cao”, ông Browne cho biết, và lưu ý rằng nếu không phải do vấn đề ở các bộ phận này, máy bay sẽ liên tục chao đảo khi gặp sự cố.

Hình ảnh đám cháy ở nơi máy bay rơi xuống hôm 21/3. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chuyến bay mang số số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern, khởi hành từ sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam lúc 1 giờ 15 phút chiều ngày 21/3 và dự kiến hạ cánh tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, phi cơ đã gặp nạn hơn 1 tiếng sau khi cất cánh.

Các đội cứu hộ ngay lập tức được triển khai đến hiện trường, nhưng không ai trong số 132 người trên máy bay, gồm 123 hành khách và 9 thành viên tổ bay, được cho là có thể sống sót. Vụ tai nạn được cho là thảm kịch hàng không tồi tệ nhất Trung Quốc suốt nhiều thập kỷ qua.

Hôm 21/3, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ cho biết họ “sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực điều tra nếu được yêu cầu”. Trong khi đó, hãng Boeing cũng thông báo đang liên hệ với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và các chuyên gia kỹ thuật để phối hợp và sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra từ phía Trung Quốc.

