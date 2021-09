Sau các cuộc trò chuyện gần đây với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, các đồng minh thân cận tiết lộ ông chắc chắn sẽ tái chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 vì những gì vừa diễn ra ở Afghanistan.

Mặc dù ông Trump chưa lên tiếng xác nhận việc có tái tranh cử tổng thống hay không, nhưng một số người thân cận quả quyết ông đang ấp ủ ý định đó.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Lauren Windsor, phóng viên của trang tin Undercurrent News trong tuần này hé lộ, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Jim Jordan nói với cô rằng, cựu Tổng thống Trump đã có kế hoạch công bố việc tái tranh cử "vào ngày nào đó" trong một sự kiện ở Iowa. Dù phát ngôn viên của ông Jordan về sau bác bỏ thông tin, nhưng phóng viên Windsor ngày 3/9 đã công bố đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện với ông Jordan, cho thấy chính khách này thực tế đã nói điều đó.

Trong cuộc trò chuyện, ông Jordan bày tỏ bản thân biết việc ông Trump sẽ tái tranh cử vào năm 2024 sau khi trò chuyện với cựu lãnh đạo Nhà Trắng một ngày trước đó. Theo lời nghị sĩ đến từ bang Ohio, ông Trump "sẵn sàng thông báo sau tất cả những gì điên rồ ở Afghanistan".

Ông Trump đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích và đổ lỗi cho người kế nhiệm Joe Biden kết thúc cuộc chiến ở Afghanistan "trong hỗn loạn".

Theo báo RT, dư luận tiếp tục rộ lên đồn đoán sau khi Jason Miller, cựu cố vấn của ông Trump mới đây cũng tuyên bố với chương trình truyền hình "None of the Above" trong tuần rằng, bản thân "99 - 100%" chắc chắn về việc "sếp cũ" sẽ chạy đua vào Nhà Trắng lần nữa.

"Tôi đã có cuộc trò chuyện rất tuyệt vời với ông ấy (Trump) tối qua. Tôi sẽ gặp lại ông ấy trong một vài ngày nữa ở đây", ông Miller nói thêm.

Tuy nhiên, một số người đã bày tỏ sự tức giận trên mạng xã hội với ý tưởng ông Trump sẽ chạy đua vào ghế lãnh đạo chính phủ lần nữa. Hạ nghị sĩ Dân chủ Eric Swalwell viết trên Twitter rằng, ông sẽ làm mọi cách để ngăn chặn điều này.

Đáng chú, trong một bài viết mới đăng tải trên tạp chí Vanity Fair về những ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa năm 2024, ông Trump tiếp tục lảng tránh đưa ra câu trả lời rõ ràng về dự định chính trị trong tương lai của mình. Cựu tổng thống chỉ cho hay, phong trào "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) do ông khởi xướng đang "lớn mạnh hơn bao giờ hết" và "mọi người sẽ rất vui" với quyết định của ông vào năm 2024.

Tuấn Anh

