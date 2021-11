Yuval Noah Harari, sử gia Do Thái nổi tiếng, tác giả 3 cuốn sách ăn khách “Sapiens”, “Homo Deus” và “21 Lessons for the 21st Century” tin một câu chuyện đơn giản có thể cứu được Trái đất khỏi khủng hoảng biến đổi khí hậu.