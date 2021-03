Hạ viện Mỹ đã đổi thời gian tổ chức một phiên họp, vốn dự định diễn ra hôm nay (4/3), sau khi được các cơ quan thực thi pháp luật liên bang cảnh báo về một mối đe dọa khủng bố tiềm tàng.

Theo ghi nhận từ các trang tin Politico và NBC News, Cảnh sát Quốc hội và Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm 3/3 đã cùng phát cảnh báo rằng, tòa nhà quốc hội có thể trở thành mục tiêu tấn công của "các nhóm dân quân cực đoan", những người tin vào thuyết âm mưu rằng 4/3 là thời điểm cựu Tổng thống Donald Trump sẽ quay lại thủ đô để nhậm chức cho nhiệm kỳ hai.

"Chúng tôi đã tăng cường an ninh đáng kể, bao gồm lắp đặt các chướng ngại vật và tăng cường nhân lực để bảo vệ quốc hội, người dân cùng các sĩ quan", cơ quan cảnh sát Quốc hội Mỹ cho biết, và nói thêm rằng họ đang xem xét các cảnh báo về nguy cơ xảy ra cuộc tấn công hôm 4/3 một cách "rất nghiêm túc".

Trụ sở quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Common

Sau cảnh báo về nguy cơ tấn công, Hạ viện Mỹ đã quyết định thay đổi thời điểm tổ chức cuộc họp và bỏ phiếu về dự luật cải cách lực lượng cảnh sát, cũng như việc trao đổi những vấn đề liên quan đến sửa đổi các quyền bầu cử. Cuộc họp đã được tổ chức ngay trong tối 3/3 (giờ Mỹ).

Động thái này đã tạo nên phản ứng trái chiều đối với các nhà lập pháp Mỹ. Hạ nghị sĩ Tim Ryan cho biết ông “hài lòng” với các biện pháp an ninh do Cảnh sát Quốc hội Mỹ thực hiện. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Dean Phillips, dù "biết ơn" sự quan tâm của Quốc hội Mỹ đối với sự an toàn của các thành viên, song vẫn cảm thấy "thất vọng" trước quyết định này.

“Chúng ta không thể cho phép những lời đe dọa của những kẻ phát tán thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta trong Quốc hội", ông Dean Phillips nêu rõ.

Hiện chưa rõ thuyết âm mưu về sự trở lại của cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 4/3 chỉ là những lời đồn thổi, hay sẽ trở thành động lực để các thành phần quá khích kéo về thủ đô Washington gây rối. Những lo ngại về nguy cơ an ninh xảy ra tại quốc hội Mỹ luôn được đề cao kể từ vụ bạo loạn hôm 6/1, khiến 5 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng triệu USD.

Việt Anh

