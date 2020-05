Công ty sản xuất thịt lợn lớn nhất bang Iowa, Mỹ là Iowa Select Farms bị buộc tội giết hàng nghìn con lợn cùng lúc bằng cách xông hơi.

Hàng nghìn con lợn bị xông hơi đến chết vì Covid-19 (Ảnh: The Intercept)

Việc làm trên diễn ra sau khi các nhà máy chế biến thịt phải đóng cửa do đại dịch Covid-19.

Theo The Intercept, một cuộc điều tra do nhóm vì quyền lợi động vật là Direct Action Everywhere (DxE) tiến hành đối với công ty trên cho thấy, họ đã giảm bớt số lợn bằng phương pháp ngắt hệ thống thông hơi (còn gọi là VSD).

Ống xả hơi nước vào chuồng lợn (Ảnh: Daily Mail)

Một đoạn video ghi được cho thấy Iowa Select Farms ngắt đường ống khí và bơm hơi nước nóng vào chuồng lợn vào ban đêm, khiến các con lợn bị ngạt mà chết.

Một nhân vật tiết lộ bí mật, làm việc tại công ty trên nói với The Intercept, quá trình xông hơi như vậy giúp Iowa Select Farms thu hẹp đàn lợn. Theo nhân vật này, công ty đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm đau đớn trước khi tiến hành biện pháp như trên.

(Ảnh: The Intercept)

“Ngày đầu tiên, họ tắt hết quạt, bật lò sửa và mức nhiệt nóng nhất mà họ đặt lên tới 60 độ C. Sau 4 tới 5h, không có con lợn nào chết. Tiếp đó lại có sáng kiến bơm hơi nước vào khu nuôi lợn cùng việc tăng nhiệt, ngừng hệ thống thông khí, và đó là biện pháp hoàn hảo để giết lợn của họ”.

Công ty Iowa Select Farms bắt đầu thực hiện phương pháp giết lợn “không đau” từ cuối tháng 4 nhằm giảm bớt số lợn sau khi các nhà máy chế biến phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Theo New York Post, một số trang trại khác ở Mỹ cũng giết lợn sữa, gà và không cho lợn nái sinh con do cơn ác mộng cung cấp xuất phát từ đại dịch Covid-19.



