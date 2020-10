Theo CNN, việc tranh luận từ xa giữa các ứng viên tổng thống vốn không phải là điều mới mẻ trong lịch sử nước Mỹ.

Ủy ban tranh luận Tổng thống Mỹ (CPD) cho biết, cuộc tranh luận tổng thống thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, sẽ diễn ra bằng phương thức trực tuyến. CPD cho biết, quyết định này được đưa ra “nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả những người có liên quan”.

Cuộc tranh luận giữa John F. Kennedy và Richard Nixon. Ảnh: Twitter

Tuy nhiên, trả lời kênh Fox Business, ông Trump khẳng định sẽ không lãng phí thời gian của mình chỉ để thực hiện một cuộc tranh luận ảo. Một số người ủng hộ ông Trump trên mạng xã hội cũng đã đặt câu hỏi về tính hợp lệ của cuộc tranh luận tổng thống thực hiện từ xa.

Bình luận viên Benny Johnson của tổ chức Turning Point USA thậm chí còn khẳng định: “Chưa bao giờ có một cuộc tranh luận tổng thống nào trong lịch sử nước Mỹ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến”.

Nhưng theo CNN, việc kết nối từ xa các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống hay những chính trị gia khác vốn không phải là điều mới mẻ trong lịch sử nước Mỹ.

Vào ngày 13/10/1960, cuộc tranh luận tổng thống lần ba giữa hai ứng viên John F. Kennedy của đảng Dân chủ và Richard Nixon của đảng Cộng hòa đã không được tổ chức tại một điểm. Khi đó, ông Kennedy ở New York, trong khi ông Nixon ở Los Angeles.

Hai ứng cử viên tham gia bằng cách thu hình trực tiếp từ trường quay của đài ABC tại nơi họ có mặt, trong khi ban điều phối tranh luận, gồm biên tập viên tin tức Bill Shadel cùng một nhóm 4 phóng viên khác, tập trung tại trường quay chính của đài ABC ở Chicago.

Cuộc tranh luận tổng thống vào ngày hôm đó được hỗ trợ bởi một mạng lưới phương tiện điện tử, giúp mỗi ứng viên có thể nghe và nhìn thấy người còn lại, và được trình chiếu dưới dạng một màn hình chia làm hai phần để khán giả có thể theo dõi cả 2 người trên sóng truyền hình.

Tờ New York Times nhận định sự triển khai như trên là cần thiết, nhất là trong bối cảnh lịch trình tranh cử bận rộn của các ứng cử viên khiến họ phải ở hai phía bờ biển của nước Mỹ, với khoảng cách lên tới hơn 3.000 cây số.

Năm 1967, một cuộc tranh luận trực tuyến khác cũng đã diễn ra giữa Thống đốc bang California Ronald Reagan và Thượng nghị sĩ bang New York Robert F. Kennedy, trong chương trình truyền hình có tên gọi Town Meeting of the World của đài CBS.

Điều phối viên Charles Collingwood lúc đó ở thủ đô London của Anh cùng một nhóm sinh viên. Họ đặt câu hỏi để hai ông Reagan và Kennedy trả lời qua kênh thông tin vệ tinh.

Theo CNN, dịch Covid-19 đã khiến các sự kiện trực tuyến trở thành tiêu chuẩn mới trong năm 2020. Các cuộc hội thảo, lễ tốt nghiệp, đám cưới hay tang lễ đều có thể được thực hiện bằng phương thức trên để phù hợp với các quy định về giãn cách xã hội.

Vì thế, không có lý do gì để Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden có thể lưỡng lự trong việc tham gia một vòng tranh luận qua hình thức trực tuyến.

