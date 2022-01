Phim tài liệu “Không khoan nhượng” có đề tài chống tham nhũng gần đây đã công bố quá trình nhận hối lộ của một số quan chức Trung Quốc.

Tập thứ tư của phim tài liệu “Không khoan nhượng” được phát sóng trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) những ngày gần đây đã hé lộ quá trình lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ của một số cựu quan chức ở khu vực Nội Mông thuộc miền bắc nước này.

Theo tờ China Daily, than là loại khoáng sản đã giúp nền kinh tế tại Khu tự trị Nội Mông phát triển, đồng trời cũng khiến nhiều quan chức ở đây nổi lòng tham mà nhúng chàm. Bởi các doanh nghiệp muốn được mua than giá rẻ, đổi mỏ khai thác hoặc đẩy nhanh các dự án chuyển hóa than đều cần tới sự giúp sức của những quan chức này.

“Ở một khu vực giàu tài nguyên như Nội Mông, thì việc các doanh nghiệp đút lót hay tặng quà quả thật rất cám dỗ. Sự cám dỗ lớn nhất là quyền lực đưa ra quyết định. Nếu không thể chống lại sự cám dỗ đó, thì kết cục là vào tù”, Cựu phó Chủ tịch chính quyền khu tự trị Nội Mông Bạch Hướng Quần thừa nhận.

Cựu quan chức Bạch Hướng Quần. Ảnh: CCTV

Theo Cựu bí thư đảng ủy thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư ở Nội Mông, ông Vân Quang Trung, thì đối tượng được những doanh nghiệp ‘săn đuổi’ không chỉ có các quan chức bọn họ. “Không chỉ có tôi, mà người thân trong gia đình, bạn bè cũng được các doanh nghiệp tìm tới”, Vân nói với ekip sản xuất phim tài liệu “Không khoan nhượng”.

Cụ thể, Công ty than đá Hằng Thái có trụ sở tại Ngạc Nhĩ Đa Tư hồi năm 2010 muốn được đổi sang khai thác tại một mỏ than có trữ lượng lớn hơn. Do vậy, người đứng đầu doanh nghiệp này là Hác Thâm Hải đã tìm tới vợ con của Vân.

Cựu quan chức Vân Quang Trung. Ảnh: CCTV

“Tôi tới nhà của Vân, vợ ông ấy liền đưa ra một ‘ám hiệu’. Đại khái rằng, có một cột điện cao thế ở gần nhà họ, và điều này ảnh hưởng tới sức khỏe khiến họ không thể ngủ ngon giấc. Nghĩa là họ không muốn ở sống trong căn nhà này nữa”, doanh nhân Hác khai nhận.

“Bà ấy nói xong thì tôi hiểu ngay, liền lập tức quay về chuẩn bị tiền bạc mang tới biếu. Sau đó, tôi lại đến nhà và đưa 2 triệu Nhân dân tệ tiền mặt. Thêm vài lần nữa, tôi lại đưa cho vợ cùng con của ông Vân tầm 3 triệu Nhân dân tệ. Đổi lại, công ty của tôi được khai thác tại mỏ than mà mình muốn”, Hác nói.

Doanh nhân Hác Thâm Hải. Ảnh: CCTV

“Cựu quan chức Vân Quang Trung trong khi chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ thành ủy Ngạc Nhĩ Đa Tư đã trực tiếp đưa ra vấn đề đổi mỏ khai thác cho doanh nghiệp Hằng Thái. Đây chính là ví dụ điển hình của việc dùng quyền lực đổi lấy tiền bạc. Vân sẽ chỉ đạo mọi việc ở đằng trước, trong khi người thân ông này sẽ nhận tiền phía sau”, thành viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, ông Tôn Dĩnh nói.

China Daily cho hay, Bạch Hướng Quần và Vân Quang Trung trong khoảng thời gian 2019-2020 lần lượt bị cơ quan hành pháp Trung Quốc tuyên các bản án 16 và 14 năm tù vì tội lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ. Trong đó, số tiền bất chính Vân nhận từ các doanh nghiệp lên tới hơn 94,3 triệu Nhân dân tệ.

Video: Doanh nhân Hác Thâm Hải kể quá trình hối lộ cho vợ con quan chức Vân Quang Trung. Nguồn: CCTV

Tuấn Trần

