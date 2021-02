Sir Tom Moore được coi là người hùng trong lòng dân Anh vì tinh thần chống Covid-19 kiên cường cùng nỗ lực gây quỹ phi thường, giúp hệ thống y tế công (NHS) có thêm hơn 32 triệu Bảng (hơn 1.000 tỷ đồng) chống đại dịch.

Sir Tom Moore, người nổi tiếng với thành tích quyên góp tiền từ thiện kỷ lục cho NHS trong đại dịch hồi năm ngoái, vừa qua đời vì Covid-19 tại bệnh viện hôm 2/2, hưởng thọ 100 tuổi. Nữ hoàng Elizabeth II, Thủ tướng Boris Johnson và nhiều người dân ở xứ sở sương mù đã gửi lời chia buồn đến gia đình cụ Moore, bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của người cựu chiến binh thời Thế chiến hai còn có tên gọi thân mật là "Đại úy Tom".

Cụ Tom Moore thời còn tham gia Thế chiến hai. Ảnh: PA Media

Theo BBC, cụ Moore chào đời trong một gia đình có mẹ là hiệu trưởng ở Keighley, Yorkshire năm 1920. Cụ nhập ngũ năm 1940, khi Anh bắt đầu chống phát xít Đức ở châu Âu. Với biên chế phục vụ trong trung đoàn bộ binh Công tước Wellington, cụ Moore đã được điều tham gia các sứ mệnh ở Ấn Độ và Myanmar.

Cụ Moore được thăng chức đại úy năm 1944 và sau khi Thế chiến hai kết thúc đã xuất ngũ vào đầu năm 1946. Cựu chiến binh này bất ngờ được hàng triệu người biết đến vào tháng 4/2020 vì tinh thần chống dịch bệnh kiên cường, khi báo chí địa phương đăng tải thông tin cụ đã chống gậy đi bộ 100 vòng trong vườn nhà ở miền nam nước Anh ngay trước sinh nhật lần thứ 100 của mình, giữa lúc đất nước triển khai đợt phong tỏa đầu tiên nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới.

Các binh sĩ từ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Yorkshire của quân đội Hoàng gia Anh tạo thành đội bảo vệ danh dự khi cụ Moore hoàn thành các vòng đi bộ cuối cùng trong vườn nhà hồi tháng 4/2020. Ảnh: BBC

Cụ Moore cũng trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu nhờ nỗ lực gây quỹ từ thiện cho NHS, với mục tiêu ban đầu chỉ là 1.000 bảng Anh (hơn 31,5 triệu đồng). Cụ tiết lộ bản thân muốn hỗ trợ hệ thống y tế quốc gia, đặc biệt là những người đang ở tuyến đầu chống dịch vì vô cùng cảm kích trước việc bản thân được các y, bác sĩ tận tình điều trị căn bệnh ung thư da, ung thư tuyến tiền liệt và vỡ xương chậu. Suốt 5 năm qua, cựu binh 100 tuổi này đã phải chống chọi với các căn bệnh ung thư quái ác và việc điều trị theo nhiều phác đồ khác nhau đã không cho phép cụ được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Cụ Moore cùng con gái và các cháu ngoại trong dịp sinh nhật lần thứ 100 hồi tháng 4/2020. Ảnh: PA Media

Gia đình Moore từng nghĩ việc đạt mốc gây quỹ 1.000 bảng "thực sự là kỳ tích" nhưng khi truyền thông loan tin rộng rãi về nỗ lực của ông, số tiền quyên góp được đã tăng vọt đến con số không ngờ.

Vào thời điểm hoàn thành 100 vòng đi bộ, mỗi vòng 25 mét trong vườn nhà vào ngày 16/4/2020, cụ Moore đã giúp quyên góp hơn 12 triệu bảng (377,8 triệu đồng) cho các quỹ từ thiện NHS. Số tiền tiếp tục tăng lên sau đó.

Cụ Moore nhận được hơn 140.000 thiệp chúc mừng sinh nhật từ người dân Anh. Trong ảnh, cháu trai cụ đang đứng giữa rừng thiệp mừng. Ảnh: PA Media

Cụ Moore bày tỏ bản thân vô cùng kinh ngạc và cảm kích trước sự hào phóng của các nhà tài trợ. "Tất cả vì lợi ích của các các y bác sĩ và NHS của chúng ta, vì họ đang làm một công việc tuyệt vời đến như vậy. Họ xứng đáng với mỗi đồng xu chúng ta đang đóng góp", cụ nói.

Công tước xứ Cambridge ca ngợi thành tích gây quỹ của cụ Moore, trong khi cả Thủ tướng Johnson và lãnh đạo Công đảng Sir Keir Starmer mô tả cụ là "nguồn cảm hứng", thu hút ngày càng nhiều người tham gia chiến dịch gây quỹ hỗ trợ NHS. Học hỏi tinh thần của cụ Moore, một số người cũng tự hào tuyên bố đã tự vượt qua thách thức của bản thân, ví dụ như một thiếu nữ đã cố tập đi trở lại trên máy chạy bộ sau cơn đột quỵ, hay một cụ bà 104 tuổi cũng đi bộ nhiều km quanh nhà.

Một tuần trước sinh nhật lần thứ 100, cụ Moore trở thành người già nhất ở Anh từng giành được vị thế quán quân của bảng xếp hạng các đĩa đơn ca nhạc nhờ bản song ca "You'll Never Walk Alone" cùng ca sĩ Michael Ball. Cụ cũng cho ra mắt tự truyện với tiêu đề đầy lạc quan "Tomorrow will be a good day" (tạm dịch "Ngày mai sẽ tươi sáng").

Cụ Moore được ca ngợi là "người hùng" gây quỹ chống Covid-19 của Anh. Ảnh: EPA

Ngày sinh nhật lần thứ 100 của cụ Moore hôm 30/4/2020 được ghi dấu bằng một màn bay biểu diễn chúc mừng của Không quân Anh, các thư chúc mừng từ Nữ hoàng và Thủ tướng. Cụ Moore cũng được phong làm đại tá danh dự của quân đội Anh.

"Tôi vẫn là đại úy Tom, con người thực sự của tôi. Nhưng nếu ai đó chọn gọi tôi là đại tá, ồ, cảm ơn các bạn rất nhiều", cụ Moore đáp.

Cụ Moore diện kiến Nữ hoàng tại lễ phong tước hiệp sĩ cho cụ ngày 17/7/2020. Ảnh: PA Media

Ngày 17/7/2020, cụ Moore chính thức được Nữ hoàng phong tước hiệp sĩ tại lâu đài Windsor vì những nỗ lực gây quỹ phi thường. Cho đến khi đóng trang gây quỹ do mình lập ra đúng vào đêm sinh nhật, cụ Moore đã giúp quyên góp được gần 32,8 triệu bảng (hơn 1.032 tỷ đồng) từ hơn 1,5 triệu nhà tài trợ khắp toàn cầu.

