Phim tài liệu “Vĩnh viễn trên con đường” đã hé lộ thủ đoạn lợi dụng chức vụ để mua được nhiều căn hộ cao cấp giá rẻ của quan tham Trung Quốc Lã Tích Văn.

Tập thứ năm của phim tài liệu “Vĩnh viễn trên con đường” được phát sóng trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã hé lộ việc lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ từ các doanh nghiệp của cựu Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Lã Tích Văn.

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), Lã Tích Văn trong thời gian đương chức đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng về chính trị, đoàn thể, liêm khiết và công tác.

Cựu Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Lã Tích Văn. Ảnh: CCTV

“Quá trình vi phạm kỷ luật và pháp luật của các cán bộ lãnh đạo nói chung thường xuất phát từ việc nhận hối lộ. Họ nhận từ những thứ nhỏ nhặt cho tới các món quà đắt tiền, thậm chí là những món quà hối lộ khổng lồ”, ông Cố Cối, thành viên của CCDI, nhận định.

“Lã Tích Văn cũng đi theo một ‘quỹ đạo’ như thế, chính căn hộ mà bà ta sinh sống đã làm rõ điều này. Bà ta mua từ những doanh nghiệp có liên quan một số căn hộ cao cấp với giá nội bộ. Sau lần mua đầu tiên, bà ta cảm thấy bản thân có thể mua thêm một căn hộ nữa cho người nhà. Sau căn thứ hai, thì bà ta tiếp tục muốn mua tới căn thứ ba, căn thứ tư, căn thứ năm đều với giá rẻ”, ông Cố nói thêm.

Năm căn hộ được cựu Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Lã Tích Văn mua đều nằm ở vị trí đắc địa gần đường vành đai 2 trong quận Tây Thành ở thủ đô Bắc Kinh, thuộc khu chung cư được phát triển bởi tập đoàn bất động sản Financial Street Group, một doanh nghiệp quốc doanh.

Một số căn hộ của Lã nhận từ Financial Street Group nằm trong tòa chung cư (khoanh đỏ). Ảnh: CCTV

Theo CCDI, trong thời gian Lã nắm chức vụ quản lý quận Tây Thành, bà này đã nhiều lần nâng đỡ cho Financial Street Group. Để cảm ơn, tập đoàn này liền thông báo giá nội bộ của một căn hộ cho Lã. Bà này mua xong, lại muốn có thêm bốn căn hộ nữa cho người thân trong gia đình. Thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy, căn thứ ba Lã mua từ Financial Street Group có giá thấp hơn giá thị trường tới 20 triệu Nhân dân tệ (hơn 70 tỷ VND).

“Xét theo cách nghĩ của Lã, bà ta cho rằng tập đoàn Financial Street Group có thể phát triển lớn mạnh là nhờ một tay mình nâng đỡ. Do vậy, bà ta thấy công ty bất động sản cung cấp cho mình một căn hộ cũng là chuyện đương nhiên, bản thân có đủ tư cách nhận được lợi lộc như vậy. Lã hoàn toàn không nghĩ rằng chức vụ và quyền lực của bản thân là do đảng và nhân dân giao cho”, ông Vương Hàm, thành viên của CCDI nói.

Mặt trước tòa chung cư có một số căn hộ cao cấp được Lã sở hữu. Ảnh: CCTV

Theo Tân Hoa Xã, ngoài việc được mua các căn hộ cao cấp giá rẻ từ tập đoàn Financial Street Group trong thời gian công tác từ năm 2001 tới 2015, bà này còn nhận hối lộ từ các doanh nghiệp một lượng lớn tiền mặt và hiện vật có trị giá gần 18,8 triệu Nhân dân tệ. Do vậy, Lã vào tháng 1/2016 đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tới tháng 2/2017, bà này bị tòa án nhân dân thành phố Cát Lâm tuyên phạt 13 năm tù.

Video: Haokan/ CCTV

Tuấn Trần

