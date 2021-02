Đằng sau chú bò vạm vỡ với dáng vẻ như muốn lao mình về phía trước, là một câu chuyện điển hình cho giấc mơ của bao người trong lần đầu đặt chân đến New York hoa lệ.

Không chỉ là biểu tượng của thị trường chứng khoản và các tập đoàn tài chính của Mỹ, Chú bò Phố Wall từ lâu đã trở thành một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở New York. Trước thời điểm dịch Covid-19, hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới khi đến New York đều ghé qua tạo dáng, chụp ảnh với chú bò bằng đồng khổng lồ này.

Vậy chú bò Phố Wall xuất hiện từ bao giờ và tại sao nó lại trở nên nổi tiếng như vậy?

Chú bò Phố Wall, biểu tượng của New York và chứng khoán Mỹ. Ảnh: Reuters

‘Món nợ’ của nhà điêu khắc

“Cha đẻ” của chú bò, ông Arturo Di Modica, là một họa sĩ, nhà điêu khắc người Mỹ gốc Italia. Sinh ra tại Sicily vào năm 1941, Di Modica trở nên say mê với điêu khắc từ khi còn trẻ. Do bị gia đình cấm cản, ông đã tự nhảy tàu đến Florence để theo đuổi đam mê nghệ thuật vào năm 18 tuổi, rồi trở nên nổi tiếng khắp Italia nhờ tài năng của mình kể từ đó.

Vào những năm 1970, nối gót những bậc nghệ sĩ đàn anh, Arturo Di Modica di cư đến New York, và nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống hối hả, nhộn nhịp của thành phố này. Tại đây, ông đã mở một xưởng điêu khắc trên Phố Grand, nay thuộc khu SoHo của quận Mahattan.

Ý tưởng về một chú bò đực trên phố Wall bắt đầu nảy sinh trong đầu Di Modica, sau khi ông phải chứng kiến sự sụp đổ của thị trường chứng khoản Mỹ vào năm 1987. Lúc đó, người nghệ sĩ gốc Italia cảm thấy mắc nợ với nước Mỹ vì đã cưu mang và giúp ông có thể kiếm sống bằng nghề điêu khắc. Cho nên, ông muốn được làm một điều gì đó để báo đáp nơi mà ông xem như quê nhà thứ hai của mình.

Nhà điêu khắc Arturo Di Modica và món quà ông dành tặng cho New York. Ảnh VeniVidiVici

Arturo Di Modica đã tự bỏ ra 360.000USD để đúc khuôn và tạo hình cho chú bò đồng. Mục đích của ông là muốn truyền cảm hứng để mọi người có thể vượt qua thời kỳ khó khăn, đồng thời ngợi ca đức tính bền bì và nhẫn nại của các doanh nhân Mỹ. Ông chọn hình tượng một con bò đực, vì nó biểu trưng cho một thị trường khởi sắc và một nền kinh tế phát đạt, điều mà mọi người dân Mỹ đều muốn hướng tới để vực dậy một nền kinh tế suy thoái vào thời điểm đó.

Món quà tại Mahattan

Sau 2 năm làm việc miệt mài, tác phẩm điêu khắc của Arturo Di Modica chính thức hoàn thành vào tháng 10/1989. Đây là một bức tượng khổng lồ, cao khoảng 3,3 mét và nặng tới 35 tấn. Do muốn gây bất ngờ đối với người dân New York, Di Modica đã tìm cách trưng bày tác phẩm nghệ thuật vĩ đại của mình trong bí mật. Ông cùng 3 người bạn dùng xe tải chở chú bò đến Phố Wall, và đặt nó bên cạnh cây thông Giáng sinh trước Sở Giao dịch chứng khoán New York vào nửa đêm ngày 15/12/1989.

Đến sáng ngày hôm sau, người dân New York vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy một chú bò khổng lồ, không biết từ đâu đến, án ngữ ngay giữa lòng Phố Wall. Nó như thể một món quà từ trên trời rơi xuống vào đúng dịp nghỉ lễ đang diễn ra tại Mỹ.

Tuy nhiên, các nhân viên Sở Giao dịch chứng khoán New York lại không mấy hài lòng với món quà miễn phí này. Họ nhanh chóng liên lạc với cảnh sát và chú bò bị di dời đến một bãi tạm giữ ngay trong ngày 16/12/1989.

Hình ảnh chú bò của Arturo Di Modica bị di dời khỏi Phố Wall, được đăng trên báo New York Post

Song nhiều người dân New York, vì quá yêu quý chú bò bất chấp thời gian tồn tại ngắn ngủi của nó, đã gửi kiến nghị yêu cầu chính quyền thành phố đưa chú bò trở lại trung tâm thành phố. Những ý kiến này cuối cùng đã được Sở Công viên và Giải trí New York lắng nghe, và đến 21/12/1989, tác phẩm của Arturo Di Modica được “tái xuất” ở một vị trí thông thoáng hơn, cách Sở Giao dịch chứng khoán thành phố khoảng 2 dãy nhà.

Niềm kiêu hãnh của New York

Chú bò Phố Wall cho đến nay vẫn tọa lạc trong Khu tài chính ở quận Mahattan. Bức tượng nằm trên đường Broadway, phía bắc công viên Bowling Green và phía dưới giao lộ ở Phố Morris.

Không giống như nhiều điểm tham quan khác tại New York, như tượng Nữ thần Tự do, du khách không phải mất một đồng phí nào để được chiêm ngưỡng chú bò Phố Wall. Số người đến tham quan bức tượng rất đông, nên nhiều người phải đợi tới 30 phút mới có thể chụp đúng một kiểu ảnh cùng chú bò.

Hàng triệu du khách đã đến tham quan, chụp hình cùng Chú bò Phố Wall cho đến nay. Ảnh: New York Times, New York Daily News

Một tiết lộ thú vị là chú bò Phố Wall từng được chính Arturo Di Modica lên ý định rao bán vào năm 2004, với điều kiện người mua được bức tượng sẽ không bao giờ di chuyển nó đi chỗ khác. Nhưng hiện tại, chú bò vẫn chưa được bán và ông Di Modica vẫn có toàn quyền sở hữu tác phẩm của mình.

Cho đến nay, dù đã có tuổi đời hơn 3 thập kỷ, nhưng chú bò Phố Wall vẫn là một biểu tượng bất di bất dịch của New York, và là bảo chứng cho sự vững mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ. Giống như sự vươn lên không ngừng của thành phố cùng ý chí của những con người nơi đây, chú bò vẫn sẽ là một biểu tượng mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh.

Việt Anh

