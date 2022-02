Shaheen Mistri, người sáng lập tổ chức Teach For India nói việc đóng cửa trường học gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng ở nhiều cấp độ, khiến trẻ em mất khả năng học tập.

Trẻ em có nguy cơ thất học

Con trai của cô Dharini Mathur vừa tròn 4 tuổi và bắt đầu bước vào trường mẫu giáo. Hơn 600 ngày qua, cậu bé vẫn phải học trực tuyến, không được tiếp xúc trực tiếp với bạn bè và giáo viên của mình.

Em là một trong số hơn 4 triệu trẻ em ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ không được đến trường vì dịch bệnh Covid-19. Theo Mathur, việc đóng cửa một loạt trường học đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập của trẻ em. “Con cái của chúng tôi phải nghỉ học, không có sự tương tác với bạn bè. Sự cô lập này và sự thiếu phát triển đi kèm với nó đang gây ra rất nhiều vấn đề”.

Trẻ em Ấn Độ tham gia một lớp học ngẫu hứng tại New Delhi. Ảnh: CNN

Chính quyền New Delhi đã yêu cầu đóng cửa các trường học vào tháng 3/2020 khi số ca mắc Covid-19 bắt đầu lan tràn trên khắp đất nước và quyết định này hầu như được duy trì trong gần 2 năm qua. Tính đến thời điểm hiện tại, New Delhi là một trong những thành phố đóng cửa trường học lâu nhất thế giới.

Đối với một thành phố có sự chênh lệch lớn về trình độ phát triển giữa các tầng lớp dân cư, đóng cửa trường học quá lâu làm dấy lên lo ngại về việc gia tăng tình trạng đói nghèo, gây căng thẳng về tinh thần và suy giảm thể chất đối với hàng triệu người. Ở New Delhi, hàng trăm nghìn trẻ em tại các cộng đồng có thu nhập thấp có nguy cơ bị thất học. Nhiều hộ gia đình phải sống trong môi trường chật chội, mất vệ sinh, không đủ tiền mua máy tính cá nhân.

Các quan chức tại New Delhi 27/1 đã quyết định bãi bỏ lệnh giới nghiêm vào cuối tuần, mở cửa văn phòng chính phủ song, vẫn duy trì quyết định đóng cửa trường học. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ đã đóng cửa các trường học trong 82 tuần, từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2021. Tuy vậy, thời gian đóng cửa không đồng đều tại các khu vực trên toàn quốc vì mỗi bang chịu trách nhiệm ban hành các hạn chế riêng. Các trường học tại New Delhi đóng cửa lần đầu tiên vào tháng 3/2020, và đã mở cửa trở lại trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó phải tiếp tục đóng cửa khi Ấn Độ trải qua cơn sóng thần Covid-19 lần thứ 2 vào tháng 4/2021.

Ông Shaheen Mistri, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Teach For India cho biết, việc đóng cửa trường học gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng ở nhiều cấp độ, khiến trẻ em mất khả năng học tập”. Theo ông Shaheen Mistri, 10% trẻ em ở các trường công lập tại New Delhi đã phải bỏ học do dịch bệnh covid-19.

“Ngoài ra, tình trạng tảo hôn, bạo lực đối với trẻ em và vấn đề suy dinh dưỡng cũng gia tăng. Gần 2 năm đóng cửa trường học khiến trẻ em chịu quá nhiều thiệt thòi”.

Nhưng vấn đề này không chỉ giới hạn tại các thành phố lớn. Một cuộc khảo sát của tổ chức phi chính phủ Road Scholarz, thực hiện với 1.400 hộ gia đình cho thấy chỉ 8% trẻ em ở nông thôn Ấn Độ thường xuyên tham gia học trực tuyến, trong khi 37% vắng mặt, phần lớn là do các em không có máy tính và điện thoại thông minh.

Trẻ em gái chịu thiệt thòi hơn. Ước tính có khoảng 10 triệu trẻ em gái học trung học tại Ấn Độ có thể bỏ học vì đại dịch. Điều này khiến các em phải đối mặt với nguy cơ đói nghèo, nạn tảo hôn, buôn người, và bạo lực. “Chúng ta cần phải chuẩn bị ứng phó với những tác động kéo dài của việc đóng cửa trường học”, ông Mistri lưu ý.

Sống trong lo âu và căng thẳng

Khi mới học online, con trai của Dharini Mathur không biết đọc, gõ chữ hay sử dụng phần mềm học trực tuyến. “Chúng tôi rất buồn khi thấy cháu phải vật lộn với phần mềm Zoom mỗi ngày”. Mathur lo lắng rằng việc giáo dục trong những năm đầu đời của con trai cô - vốn là những năm quan trọng nhất – đang bị bỏ lỡ vì việc đóng cửa trường học.

“Chúng tôi thực sự lo lắng về kỹ năng xã hội của cháu. Cháu chưa bao giờ có cơ hội học cách tương tác với bạn bè cùng trang lứa. Dù nỗ lực như thế nào chúng tôi cũng không thể tạo ra một môi trường giống trường học”.

Cô con gái 13 tuổi của chị Rubita Gidwan cũng buộc phải nghỉ học trực tiếp vì đại dịch. Rubita Gidwan cho biết, ảnh hưởng của việc đóng cửa trường học quá rõ ràng. “Có rất nhiều nỗi lo mà trẻ em đang phải đối mặt. Bạn muốn con em mình được hạnh phúc và được phát triển toàn diện. Nhưng điều này rất khó khăn trong thời điểm dịch bệnh”.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ngày 27/1 kêu gọi chính phủ các nước thực hiện mọi biện pháp trong khả năng của mình để mở cửa lại trường học: “Chúng ta cần có những hành động quyết liệt để tạo điều kiện cho trẻ em trở lại trường học, trong đó có việc cung cấp hỗ trợ toàn diện về thể chất, tinh thần và dinh dưỡng, đặc biệt tập trung vào nhóm trẻ em bị thiệt thòi trong mỗi cộng đồng”.

WHO cho biết, việc đóng cửa trường học đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, giáo dục và sự phát triển của trẻ em. Theo WHO, so với người trưởng thành, trẻ em và thanh thiếu niên ít có khả năng bị mắc Covid-19 hơn, hoặc nếu có mắc cũng xuất hiện các triệu chứng nhẹ hơn. Từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2021, trẻ em dưới 5 tuổi chiếm 2% số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu, còn trẻ từ 5 đến 14 tuổi chiếm 7% số ca mắc.

Tuy nhiên, sự lây lan của những biến thể mới, chẳng hạn như Omicron đã khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ rủi ro mà trẻ em phải đối mặt trong lớp học. Trong những tháng gần đây, Anh, Mỹ và một số nước ở châu Âu đều chứng kiến sự gia tăng số ca mắc Covid-19 ở trẻ em do biến thể Omicron gây ra. Điều này đe dọa phá vỡ kế hoạch mở cửa trở lại các trường học.

Tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden đã yêu cầu trang bị đầy đủ hơn cho các trường học để duy trì hoạt động. Tại Ấn Độ, nhiều bang ở nước này cũng phải thực hiện một loạt các biện pháp phòng ngừa khi mở cửa lại trường học.

Một cuộc khảo sát huyết thanh học của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa (ICMR) Ấn Độ cho biết, hơn 2/3 dân số nước này có thể đã phát triển miễn dịch đối với Covid-19. Ông Balram Bhargava, Tổng giám đốc ICMR cho biết: “Hơn một nửa số trẻ em từ 6 đến 17 tuổi đã xuất hiện kháng thể và tỷ lệ này ở nông thôn cũng như khu vực thành thị đều như nhau”.

Trong khi nhiều bang khác rậm rịch mở cửa trở lại trường học thì New Delhi vẫn chưa có động thái gì. Trong tuyên bố đưa ra ngày 26/1, Phó thủ hiến Delhi Manish Sisodia cho biết: “Trong suốt thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho trẻ em”.

Theo VOV

>>>Cập nhật tình hình dịch Covid-19 mới nhất

Đại dịch Covid-19 sắp kết thúc? Hiện tại, đại dịch Covid-19 gây tử vong ít hơn vì đã có vắc xin nhưng các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vẫn có thể xuất hiện.