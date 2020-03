HĐBA Liên Hợp Quốc lần đầu tiên tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về tình hình CHDC Congo và hoạt động của Phái bộ gìn giữa hòa bình LHQ tại đây (MONUSCO).

HĐBA đã ra Thông tin báo chí ghi nhận những tiến triển tích cực về chính trị và an ninh trong thời gian vừa qua và quyết tâm của Chính phủ nước này trong ổn định tình hình.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres yêu cầu các nhân viên LHQ làm việc từ xa. Ảnh: WSJ

Tuy nhiên, HĐBA vẫn bày tỏ lo ngại về bất ổn tiếp diễn ở miền Đông CHDC Congo và tác động của bệnh dịch tới tình hình nhân đạo tại đây. Các nước HĐBA khẳng định cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ đối với Chính phủ CHDC Congo trong mọi lĩnh vực, trong đó có việc ứng phó với dịch Covid-19 khi đã có một số trường hợp dương tính được ghi nhận tại Thủ đô Kinshasa, đồng thời cần bảo đảm tốt an ninh, an toàn cho nhân viên của MONUSCO.

Cuộc họp diễn ra hôm 23/3 (giờ Mỹ) trong bối cảnh thành phố New York, nơi đặt Trụ sở của LHQ, đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Trước đó, Thống đốc Bang New York đã ra lệnh yêu cầu tất cả lực lượng lao động của New York phải ở nhà, trừ những lao động trong các ngành dịch vụ thiết yếu. Tổng Thư ký LHQ đã yêu cầu các nhân viên LHQ làm việc từ xa để tránh tác động của dịch Covid-19, chỉ tới trụ sở LHQ khi thực sự cần thiết.

Trong khoảng thời gian hơn một tuần vừa qua, các thành viên HĐBA đã nhiều lần thử nghiệm hình thức họp trực tuyến nhằm không để gián đoạn việc thực thi chức năng quan trọng hàng đầu của HĐBA là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Bảo Đức