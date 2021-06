Hơn 100 cựu lãnh đạo thế giới đã kêu gọi nhóm các nước G7 trả tiền mua phần lớn vắc xin Covid-19.

Theo báo Guardian, các cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown và Tony Blair, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban-Ki Moon... đã kêu gọi các nước G7 trả tiền để hỗ trợ cung cấp vắc xin Covid-19 cho người dân thế giới, với chi phí ước tính 30 tỷ USD/năm.

"Năm 2020 đã phải chứng kiến ​những thất bại của sự hợp tác toàn cầu, nhưng năm 2021 có thể mở ra một kỷ nguyên mới. Không ai ở bất kỳ nơi đâu có thể an toàn với Covid-19 cho đến khi mọi người ở mọi nơi đều được an toàn", các cựu lãnh đạo viết trong bức thư.

Họ cho rằng, những chi phí liên quan trong việc phân phối vắc xin Covid-19 đều có giá phải chăng. Việc chi trả chúng là điều cần thiết để ngăn chặn những biến thể mới của virus corona gây tổn hại đến các nỗ lực tiêm chủng ở thời điểm hiện tại.

"Sự hỗ trợ từ G7 và G20 giúp các quốc gia thu nhập thấp và trung bình có thể dễ dàng tiếp cận được vắc-xin, không chỉ mang ý nghĩa thiện nguyện, mà còn mang tính lợi ích chiến lược của mỗi quốc gia, điều mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mô tả là khoản đầu tư công tốt nhất lịch sử", bức thư kêu gọi nêu rõ.

"Đối với G7, việc chi trả này không chỉ mang tính từ thiện, mà còn là một sự bảo vệ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đột biến và quay trở lại đe dọa tất cả chúng ta", nguyên Thủ tướng Anh Gordon Brown cho biết trong bức thư.

Một cuộc khảo sát do tổ chức Save the Children ủy quyền cho thấy, 79% người dân Anh tin rằng G7 nên chi tiền để giúp thế giới trở nên an toàn hơn. Họ cũng kêu gọi G7 thúc đẩy việc chia sẻ vắc xin, "bật đèn xanh" cho các thỏa thuận và miễn trừ bằng sáng chế để các hãng dược phẩm có thể chia sẻ công nghệ, cũng như hỗ trợ sản xuất ở các nước khác.

Trong một động thái liên quan, Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến ​​cũng sẽ sẽ kêu gọi G7 tài trợ cho các nỗ lực phân phối vắc xin Covid-19 trên thế giới trong cuộc họp trực tiếp đầu tiên của các lãnh đạo khối tại Cornwall hôm 11/6 tới.

