Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xác nhận, thủ lĩnh Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi đã chết trong một cuộc không kích của Mỹ ở tây bắc Syria hồi tháng trước.

Theo ABC News, đây là lần đầu tiên IS chính thức công nhận thông tin trên, sau khi giới chức Mỹ cho hay, Abu Ibrahim al-Hashimi đã tự làm nổ tung bản thân cùng với các thành viên gia đình khi quân Mỹ đột kích nơi ẩn náu của hắn ở thành phố Atmeh, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 3/2.

Một quan chức Mỹ ẩn danh cho biết, Abu Ibrahim al-Hashimi đã kích nổ một quả bom, làm ít nhất 13 người thiệt mạng nhưng phía Mỹ không hứng chịu thương vong nào.

Trong một thông điệp âm thanh được công bố ngày 10/3, phát ngôn viên IS Abu Omar al-Muhajer xác nhận cái chết của thủ lĩnh cũng như phát ngôn viên cũ của nhóm là Abu Hamza al-Qurayshi.

Abu Omar al-Muhajer cũng cho biết, IS đã bầu lãnh đạo mới, là Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurayshi. Nhân vật này đã được cố lãnh đạo IS chỉ định là "Quốc vương" tiếp theo.

Hiện chưa có thông tin nào về lãnh đạo mới của IS và cũng không rõ tên này có phải là người Iraq như hai thủ lĩnh tiền nhiệm không. Hai lãnh đạo trước của IS đều bị tiêu diệt ở Syria.

IS cho biết, Al-Qurayshi không phải tên thật của các thủ lĩnh mà từ này là tên bộ tộc của nhà tiên tri Muhammad. IS tuyên bố, các thủ lĩnh của chúng đều tới từ bộ tộc nói trên và "Al-Qurayshi" là một phần bí danh của các lãnh đạo. Vào thời kỳ đỉnh cao quyền lực, sau khi tuyên bố thành lập Vương quốc Hồi giáo vào năm 2014, IS kiểm soát 1/3 Syria và Iraq, cai trị hơn 8 triệu người.

Sau khi bị đánh bại vào năm 2019, IS đã cố hồi sinh và dàn dựng nhiều cuộc tấn công chết chóc ở cả Syria và Iraq.

