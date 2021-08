Chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bên ngoài sân bay Kabul làm ít nhất 60 người Afghanistan và 13 lính Mỹ thiệt mạng.

Theo tờ The Guardian, chi nhánh IS – tỉnh Khorasan tuyên bố đã tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ và các đồng minh Afghanistan của họ. Nhóm này cực đoan hơn nhiều so với Taliban, lực lượng vừa nắm quyền ở Afghanistan.

Các vụ tấn công ngày 26/8 ở Afghanistan là chết chóc nhất với quân Mỹ tại Afghanistan kể từ 6/8/2011. Nó diễn ra vài giờ sau khi các quan chức phương Tây cảnh báo về một vụ tấn công lớn sắp xảy ra, kêu gọi mọi người rời khỏi sân bay Kabul.

Hãng tin AP cho biết, tuyên bố của IS có đăng cả một bức ảnh mà nhóm này nói là kẻ đánh bom đã thực hiện vụ tấn công. Ảnh cho thấy kẻ tấn công đeo một dây thuốc nổ, quấn một tấm vải đen che kín mặt, trừ đôi mắt và đứng trước lá cờ đen của IS.

Kênh tin tức Amaq của IS đưa tin, thành viên đó tên là Abdul Rahman al-Logari. Tên gọi này cho thấy kẻ giết người là người Afghanistan.

IS cũng cho biết, kẻ đánh bom đã tìm cách vượt qua các chốt kiểm tra của Taliban và tiến gần nơi tập trung của lính Mỹ, những người phiên dịch và cộng tác viên của Mỹ rồi châm ngòi nổ. Nhóm này cho biết, thành viên Taliban cũng bị thương vong.

Hiện, những tuyên bố vẫn chưa được kiểm chứng độc lập.

Trong một bài phát biểu đầy xúc động từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, các cuộc tấn công sẽ không làm Mỹ rời Afghansitan sớm hơn kế hoạch. Ông cảnh báo về hậu quả cho những kẻ phải chịu trách nhiệm. “Chúng tôi sẽ không tha thứ. Chúng tôi sẽ không quên. Chúng tôi sẽ săn lùng và bắt chúng trả giá”.

Giới chức Mỹ cho hay, 11 lính thuỷ đánh bộ và một lính cứu thương của hải quân nằm trong số những người thiệt mạng. Có 15 binh sĩ Mỹ khác và hơn 140 người Afghanistan bị thương. Các quan chức Mỹ và Afghanistan cảnh báo, con số thương vong có thể tăng.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói, có hai vụ nổ đã xảy ra, một gần cửa vào sân bay và một ở một khách sạn cách đó không xa.

Lực lượng Taliban đã lên án các vụ tấn công trên.

>>> Cập nhật Chiến sự ở Afghanistan

Hoài Linh